«Росатом‎»‎ потребовал от Финляндии досрочно вернуть заем в размере €920,5 млн, выданный на строительство АЭС Ханхикиви-1 на севере страны. Это следует из отчетности «Атомэнергопрома» (входит в российскую атомную корпорацию) за 2022 год.

В документе говорится, что «Атомэнергопром» обратился в международный арбитраж и требует от заказчика строительства финской АЭС — компании Fennovoima — вернуть выделенные средства. В мае 2022 года финская компания разорвала контракт с «Росатомом» на возведение АЭС. «По состоянию на 31 декабря 2022 года требования по данному займу находятся на рассмотрении международного арбитража», — отмечают авторы документа.

Помимо этого, из-за расторжения соглашения акционеров «Росатом» требует компенсировать стоимость принадлежавших ему акций Fennovoima — российской корпорации принадлежало 34% акций финской энергетической компании .

Общая сумма требований «Росатом» к Финляндии превышает €3 млрд. Все они находятся на рассмотрении международных арбитражных судов.

В августе 2022 года Fennovoima первой инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Росатома» и потребовала от российской корпорации вернуть средства, выделенные на так и не реализованный проект АЭС. Сумма финских требований составляет около €2 млрд, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на слова гендиректора Fennovoima Йоахима Шпехта.

В частности, компания выделила аванс финской «дочке» «Росатома» Raos Project на сумму €800 млн. «Росатом» пригрозил ответным иском — корпорация утверждает, что у Fennovoima не было оснований для расторжения контракта на строительство АЭС.

Атомная станция на севере РФ и Финляндия подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в конце 2013 года. Компании планировали возвести станцию с единственным энергоблоком мощностью 1,2 ГВт по российской технологии на севере Финляндии. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд. Начать строительство стороны планировали в 2023 году, а ввод станции в эксплуатацию — в 2029-м.

Финская сторона неоднократно переносила сроки начала строительства и затягивала процесс выдачи разрешения и лицензии. В Хельсинки объясняли это повышенными требованиями Центра радиационной безопасности Финляндии (STUK).

Весной 2022 года Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС и отозвала заявку на соответствующую лицензию. Причиной в компании назвали боевые действия в Украине, которые «усугубили риски для проекта». Кроме того, многие логистические цепочки оказались нарушены, уточнили в фирме.

«‎Росатом»‎ в ответ пообещал выставить счет и рассчитывает в полном объеме вернуть затраты на проект АЭС, уточнял гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев. Он отметил, что прецедент у РФ уже есть: «‎‎болгарский проект «‎Белене»‎, за остановку которого мы [«‎Росатом»] получили свыше €600 млн по решению международного арбитража‎»‎.