ПОЛИТИКА
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Пешеходы буквально вплавь переходят дороги во Флориде
В соцсетях появилось видео из американского Форт-Лодердейла, на котором пешеход буквально вплавь переходит дорогу. Улицы города оказались затопленными после проливных дождей. По данным национальной метеорологической службы, выпало до 50 см осадков. В штате объявлен режим ЧС. #США #Флорида #ливни #осадки #дожди #плавец #америка #режимЧС #погода #затопление #пешеход #дождь #наводнение #авария #чрезвычайнаяситуация #FortLauderdale #USA #переходподводной #FloridaRain #FortLauderdale #PedestriansSwimming #WeatherAlert #Flooding #RainyDay #Emergency #ClimateChange #NaturalDisaster #SafetyFirst #NewsUpdate #ViralVideo #ExtremeWeather #USA #информер #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #trtнарусском #trtrussian
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13 апреля 2023 г.
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