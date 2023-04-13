Москва работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы (ПСБ). В частности, планируется выпустить истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76. Об этом сообщает журнал Минобороны РФ «Военная мысль».

«‎Примерами российских комплексов ПСБ (противоспутниковой борьбы), создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО «‎Контакт‎» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А-60 «‎Сокол-Эшелон»‎ на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «‎Пересвет‎»‎, — говорится в публикации.

По завершении испытаний модуль на базе Ил-76 может быть установлен на космическую платформу, где будет состыкован с ядерным реактором. «‎Это готовый боевой модуль — гроза спутников противника»‎, — отмечают авторы статьи.

Сам проект не нов: работы над аналогичным комплексом на базе МиГ-31Д с применением ракеты «‎‎Контакт» велись с 1980-х годов. Летные испытания лазерной установки воздушного базирования проводились в 1983 году с использованием самолета А-60.

Лазеры на А-60 использовались в экспериментах по временному выведению из строя оптических систем спутников на всех типах орбит. Однако работы над проектом приостановили в 2011 году — из-за дефицита финансирования. Как уточняет «‎Военная мысль»‎, дошло до того, что оборудование с А-60 было частично демонтировано. Однако уже в 2012 году финансирование возобновили.

Впервые о боевой лазерной системе «Пересвет» РФ сообщила в 2018 году. Весной 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия готовится начать серийные поставки «Пересвета» для нужд армии. По данным РИА «‎Новости»‎, система может «ослеплять» спутниковые системы противника на орбитах высотой до 1,5 тыс. км.

В 2020 году Минобороны РФ заявило о разработке средств противодействия космическим спутникам с использованием комплекса «Тирада» — он способен создавать радиоэлектронные помехи и выводить из строя спутниковую связь, причем это можно осуществлять с поверхности Земли.