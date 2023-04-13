Москва работает над созданием комплексов противоспутниковой борьбы (ПСБ). В частности, планируется выпустить истребитель-перехватчик МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолет с боевым лазером на базе Ил-76. Об этом сообщает журнал Минобороны РФ «Военная мысль».
«Примерами российских комплексов ПСБ (противоспутниковой борьбы), создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А-60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в публикации.
По завершении испытаний модуль на базе Ил-76 может быть установлен на космическую платформу, где будет состыкован с ядерным реактором. «Это готовый боевой модуль — гроза спутников противника», — отмечают авторы статьи.
Сам проект не нов: работы над аналогичным комплексом на базе МиГ-31Д с применением ракеты «Контакт» велись с 1980-х годов. Летные испытания лазерной установки воздушного базирования проводились в 1983 году с использованием самолета А-60.
Лазеры на А-60 использовались в экспериментах по временному выведению из строя оптических систем спутников на всех типах орбит. Однако работы над проектом приостановили в 2011 году — из-за дефицита финансирования. Как уточняет «Военная мысль», дошло до того, что оборудование с А-60 было частично демонтировано. Однако уже в 2012 году финансирование возобновили.
Впервые о боевой лазерной системе «Пересвет» РФ сообщила в 2018 году. Весной 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия готовится начать серийные поставки «Пересвета» для нужд армии. По данным РИА «Новости», система может «ослеплять» спутниковые системы противника на орбитах высотой до 1,5 тыс. км.
В 2020 году Минобороны РФ заявило о разработке средств противодействия космическим спутникам с использованием комплекса «Тирада» — он способен создавать радиоэлектронные помехи и выводить из строя спутниковую связь, причем это можно осуществлять с поверхности Земли.