Хатай спустя два месяца после землетрясений

В Хатае насчитывается около 130 тыс. зданий, из них во время двойного землетрясения 6 февраля уничтожено 5 700, значительные повреждения получили больше 23 тыс. домов.Провинция Хатай считается наиболее пострадавшей от февральских землетрясений на юго-востоке Турции. #Хатай #землетрясение #пострадавшие #Турция #восстановление #КрасныйПолумесяц #жертвы #помощь #руины #спасение #Hatay #earthquake #Turkey #recovery #disasterrelief #emergencyresponse #humanitarianaid #donations #rebuilding #communitysupport #naturaldisaster #disasterrecovery #resilience #buildingbackbetter #trtнарусском #trtrussian