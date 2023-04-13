ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хатай спустя два месяца после землетрясений
В Хатае насчитывается около 130 тыс. зданий, из них во время двойного землетрясения 6 февраля уничтожено 5 700, значительные повреждения получили больше 23 тыс. домов.Провинция Хатай считается наиболее пострадавшей от февральских землетрясений на юго-востоке Турции. #Хатай #землетрясение #пострадавшие #Турция #восстановление #КрасныйПолумесяц #жертвы #помощь #руины #спасение #Hatay #earthquake #Turkey #recovery #disasterrelief #emergencyresponse #humanitarianaid #donations #rebuilding #communitysupport #naturaldisaster #disasterrecovery #resilience #buildingbackbetter #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
13 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us