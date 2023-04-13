Визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Москву, куда он приехал для обсуждения в первую очередь энергетических проектов, прошел весьма успешно для обеих сторон, но не с самым лучшим информационным фоном.

Буквально за неделю до этого посол России в Будапеште Евгений Станиславов дал интервью агентству «РИА Новости», в котором напомнил: Венгрия относится к числу государств, которые Москва признает «недружественными», и пересматривать этот статус пока не будут.

«Факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, – сказал Станиславов – Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры. Я уже говорил, отвечая на подобные вопросы журналистов, что мне как послу в этой прекрасной стране весьма грустно признавать этот факт».

В том же интервью можно найти массу других цитат, подчеркивающих крепкие связи Москвы и Будапешта. Например, посол отметил, что «Будапешт в отличие от большинства своих партнеров по Евросоюзу в вопросах газоснабжения из России действует рационально и руководствуется собственными интересами», позициям компании «Росатом» в Венгрии ничего не угрожает, а также что у Будапешта «хватило честности и мужества не присоединиться к оголтелой кампании по сносу советских и российских памятников». Однако издания, включаягосударственные, растиражировали именно цитату о «недружественном» статусе Венгрии, представив это как новость.

«Изумляюсь, сколько людей, вроде бы умных, на полном серьезе обсуждают как новость внесение Россией Венгрии в список недружественных государств, – написал в своем Telegram-канале российский журналист-международник Максим Юсин. – На самом деле Венгрия внесена в этот список вместе со всеми странами ЕС, проголосовавшими за санкции, более года назад. А посол России в Будапеште, интервью с которым только что вышло, лишь напомнил об этом факте».

Впрочем, во время визита об этом досадном обстоятельстве, кажется, никто не вспомнил. Петер Сийярто был сфокусирован сугубо на экономической повестке и времени для встречи со своим российским визави Сергеем Лавровым у него даже не нашлось. Вместо этого он увиделся с вице-премьером России Александром Новаком и отдельно – руководителем «Росатома» Александром Лихачевым.

Напомним, что российская компания «Росатом» планирует построить в Венгрии АЭС «Пакш-2» (по сути, это дополнительные энергоблоки к существующей АЭС «Пакш»). Развивать этот проект в нынешних условиях очень непросто. В феврале Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Европы полностью прекратить сотрудничество с «Росатомом», а также нефтяной компанией «Лукойл». Эта идея встретила значительную поддержку в других странах Восточной Европы, занимающих наиболее радикальную позицию по отношению к России – например, в Польше. Варшава и вовсе поддержала последний санкционный пакет против Москвы с условием, что следующий будет включать запрет на работу «Росатома».

Однако Венгрия, твердо намеренная реализовать проект, пытается обойти все ограничения. «Санкции являются еще одним фактором усложнения ситуации, поэтому нам пришлось искать правовую основу, чтобы внести изменения в действующие контракты и обеспечить возможность строительства АЭС», — заявил Петер Сийярто. Однако, даже эти поправки придется отправлять на утверждение в Еврокомиссию. «Мы надеемся, что Европейская комиссия не хочет ставить под угрозу долгосрочную безопасность венгерского энергоснабжения», — выразил надежду венгерский министр.

Что же касается поставок нефти из России, то в этой области Венгрия пользуется уникальными условиями. Она добилась того, чтобы ей оставили возможность получать ее по нефтепроводу «Дружба», который идет по территории Украины. Эту тему Петеру Сийярто тоже пришлось затронуть во время визита в Москву. По словам министра, теперь венгерская компания MOL будет напрямую расплачиваться с Киевом за транзит.

Не менее волнуют Будапешт и поставки российского газа, которые в основном идут по газопроводу «Турецкий поток». С учетом того, что другой крупный газопровод из России, «Северный поток», был недавно подорван неизвестными, министру пришлось обсуждать и такой неожиданный вопрос, как защиту трубы от аналогичной диверсии. Однако главным достижением стало продление контракта с «Газпромом», который разрешает поставку дополнительных объемов в случае необходимости и отсрочку платежа «в случае экстремального роста цен». Сам венгерский министр заявил об этом как о свершившемся факте, в то время как пресс-служба «Газпрома» отметила, что лишь «рассмотрит» такой вариант.

«Вопрос энергоснабжения является физическим вопросом, а не политическим или идеологическим, нравится нам это или нет. Россия и сотрудничество с ней будут по-прежнему играть решающую роль для энергетической безопасности Венгрии», – заверил Петер Сийярто.

«Евросоюз пока не ввел масштабных санкций в отношении атомной отрасли России, хотя шаги в этом направлении уже есть, — сказал TRT на русском генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. — Например, в число заблокированных лиц попал Атомфлот. ЕС придется учитывать интересы своих членов при введении новых санкций. Венгрия свои экономические интересы будет отстаивать жёстко. Поэтому в случае ущерба, ЕС придется предлагать стране компенсации».