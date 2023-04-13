ПОЛИТИКА
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Президенту Узбекистана подарили турецкий электрокар TOGG
Шавкат Мирзиёев стал вторым иностранным лидером — обладателем турецкого электрокара TOGG T10X. Ключи от автомобиля Президенту Узбекистана вручил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк как символ дружбы и сотрудничества двух стран.Ранее турецкий электрокар в подарок получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.В 2023 году Турция начала серийное производство своего первого электрокара TOGG. До конца этого года с конвейера сойдут 20 тыс. автомобилей. А начиная с 2024 ежегодно будут выпускаться по 100 тыс. электрокаров. Количество желающих приобрести TOGG T10X уже достигло 200 тысяч человек. #Узбекистан #Мирзиёев #TOGG
trtrussian / Others
13 апреля 2023 г.
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