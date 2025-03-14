Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о появлении оснований для «осторожного оптимизма» в вопросе урегулирования конфликта в Украине после встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина, отвечая на вопрос журналистов он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы. Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать. Тем не менее, президент солидарен с позицией Трампа», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

По информации пресс-секретаря, Путин принял Уиткоффа поздно вечером 13 марта. В ходе встречи российской стороне была предоставлена дополнительная информация, а президент России передал через спецпосланника «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа.

«Он [Уиткофф] был принят президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация, и также через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. Вот все, что можно сказать», — заявил Песков.

Представитель Кремля также опроверг информацию о том, что другой спецпосланник президента США Кит Келлог был отстранен от российско-американских переговоров по Украине по просьбе Москвы.

«Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать. Поэтому, нет: я это совсем не могу подтвердить», — сказал Песков.