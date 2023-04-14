Россия глушит «умные бомбы», которые США направили Украине — это приводит к тому, что боеприпасы не попадают в цель. Об этом пишет Politico со ссылкой на утекшие документы Пентагона и неназванных собеседников в военном руководстве США.

В декабре 2022 года Вашингтон начал направлять в Киев современное оборудование, способное превращать неуправляемые авиабоеприпасы в высокоточные «умные бомбы» — благодаря этому они могут поражать цели с большей точностью.

Управляемые бомбы могут запускаться с бомбардировщиков и истребителей, и называются боеприпасами совместной прямой атаки или JDAM. Версия с большей дальностью полета, которую США поставляют Украине, называется JDAM-Extended Range или JDAM-ER.

По данным Politico, Пентагон зафиксировал более высокий, чем ожидалось, процент неразорвавшихся и не попавших в цель на поле боя снарядов. В некоторых случаях не сработали взрыватели бомб, из-за чего оружие не взорвалось.

Согласно слайду и официальному лицу, которое цитирует издание, ВВС Украины исправили эту техническую ошибку, чтобы обеспечить правильную детонацию бомб.

Утекшие в сеть документы Пентагона включают схему боеприпаса и в подробностях рассказывают о технической проблеме, с которой сталкивается оружие, а также предлагаемое решение. В файле также содержится подробный отчет о частоте отказов оружия в нескольких недавних атаках.

Как Россия мешает наведению «‎умных бомб»‎

Более крупная проблема заключается в том, что Россия использует глушение сигнала GPS, чтобы помешать процессу наведения оружия. Американские официальные лица считают, что российские помехи приводят к тому, что JDAM, а иногда и другое американское оружие, такое как управляемые ракеты, не попадают в цель, пишет Politico.

«Могут быть опасения, что русские могут глушить сигнал, используемый для управления JDAM — это объясняет, почему эти боеприпасы не работают должным образом, как они работают в других зонах боевых действий», — цитирует издание Майка Малроя, бывшего сотрудника Пентагона.

«Мы видели, как Украина с большим успехом использовала помощь в области безопасности, которую США и наши партнеры и союзники предоставили для защиты своей суверенной территории», — заявил изданию представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн. — «Мы не собираемся обсуждать боевые повреждения или оценки разведки из соображений оперативной безопасности».

Как ранее писал TRT на русском, утечка документов Пентагона привела к тому, что Киев вынужденно меняет военные планы по контрнаступлению. Об этом, в частности, сообщал телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Однако помощник президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что стратегические планы Киева остаются неизменными, но конкретная тактика всегда может меняться.

Газета The Guardian, изучившая секретные документы, отмечает: в феврале 2023 года разведка США предупредила американское руководство, что Украине может не хватить военнослужащих и вооружений для ее запланированного весеннего контрнаступления.