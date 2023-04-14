Украина накопила достаточно резервных мощностей для обеспечения внутреннего потребления, потому с апреля начинает экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, на очереди Словакия. Об этом сообщает пресс-служба национальной энергетической компании страны «‎Укрэнерго»‎.

По ее данным, в Молдову Украина намерена экспортировать 30-95 МВт в разные часы, с 12 апреля начинаются поставки в Польшу в объеме до 75 МВт.

Киев перестал поставлять электроэнергию в ЕС и Молдову с октября 2022 года из-за масштабных разрушений критических объектов инфраструктуры.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о восстановлении экспорта электроэнергии в ЕС в условиях профицита генерирующей мощности.

Как Украина справилась с дефицитом электроэнергии?

В феврале 2022 года власти Украины заявили об отказе от объединенной энергетической системы с Россией и Беларусью. В марте президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении объединения украинской и европейской энергосистем.

29 апреля прошлого года Зеленский заявил, что Киев намерен получать из Европы недостающие объемы природного газа в обмен на электроэнергию. Профицита предложения Украина смогла добиться благодаря работе атомных электростанций. Позже украинский лидер заявил, что стране предстоит пережить самую сложную зиму в истории, потому с октября Украина прекратила экспорт газа, угля и электроэнергии.

В феврале 2023 года Минэнерго Украины заявило, что энергосистема страны работает в «бездефицитном режиме» и полностью обеспечивает потребности населения. Глава ведомства ожидает, что отказаться от лимитов удастся «в ближайшее время» «У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок. Я очень надеюсь, что лимиты в ближайшее время нам не понадобятся вообще для областей с точки зрения потребления электричества», — заявил Галущенко.

Как ранее сообщал TRT на русском, в декабре 2022 года США поставили Украине первую партию энергетического оборудования для поддержания энергетической инфраструктуры страны во время зимнего периода. Общий размер помощи в рамках энергетического проекта США — $53 млн.

Президент Джо Байден объявил об этой программе в ноябре после того, как Украина попросила трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.