Санкции Евросоюза против авиационной отрасли РФ и ограничения на полеты в воздушном пространстве России будут действовать как минимум до 2029 года, говорится в прогнозе Eurocontrol — организации ЕС по безопасности аэронавигации.

«Ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца рассматриваемого периода (2029 год)», — следует из документа.

Авиационная отрасль мира и ЕС, в частности, продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, говорится в отчете. Однако полномасштабное вторжение России в Украину, ограничения внутренних рейсов в целях защиты окружающей среды, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки замедляют этот процесс, следует из документа.

Среди ключевых факторов того, как конфликт России и Украины влияет на гражданскую авиацию, Eurocontrol называет общую деградацию экономической ситуации — в частности, снижение прогнозов роста ВВП из-за сбоев в цепочках энергоснабжения, рост инфляции и растущую неопределенность.

Санкции ограничивают полеты

Российским авиакомпаниям был закрыт доступ в воздушное пространство Евросоюза, США, Канады, Великобритании и ряда других стран после начала конфликта РФ в Украины 24 февраля 2022 года.

Москва назвала государства, присоединившиеся к санкциям, «недружественными» и ввела против них ответные меры, закрыв свое воздушное пространство для авиакомпаний этих стран. Украина запретила гражданским самолетам использовать свое воздушное пространство с самого начала конфликта.

Санкции ЕС и других западных стран коснулись также технического обслуживания российских авиакомпаний, им запрещено поставлять запчасти и технологии, которые могут быть использованы в аэрокосмической отрасли. Кроме того, страны Евросоюза и США потребовали вернуть переданные России в лизинг самолеты Boeing и Airbus.

Российские авиаперевозчики не стали возвращать суда: вместо этого авиакомпании зарегистрировали иностранные самолеты внутри страны и продолжили их эксплуатировать.

Как ранее сообщал TRT на русском, российский авиаперевозчик «‎Аэрофлот»‎ направил лайнер Airbus A330-300 своего парка на техобслуживание в Иран.

Российская газета РБК со ссылкой на два источника, близких к перевозчику уточняет: обслуживать российский самолет будут специалисты главного иранского перевозчика Mahan Air. 5 апреля широкофюзеляжный лайнер «‎Аэрофлота» ‎Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 прибыл в Тегеран.

Если первый опыт техобслуживания будет успешным, «‎Аэрофлот»‎ намерен направить на ремонт и другие свои лайнеры. До введения западных санкций «‎Аэрофлот»‎ отправлял свои борта на техобслуживание в Гонконг, где использовал мощности компании HAECO. В 2021 году с ней было подписано новое долгосрочное соглашение, однако в 2022 году компания отказалась от сотрудничества с российским перевозчиком из-за санкций.