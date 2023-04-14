Посол Украины провел ифтар для 1 200 человек в Кахраманмараше

Посольство Украины в Турции организовало в Кахраманмараше ифтар в палаточном городке для 1 200 пострадавших от землетрясения 6 февраля. #Турция #Кахраманмараш #Боднар #Рамадан #ифтар #безкомментариев #Украина #ПосолУкраины #палаточныйгородок #землетрясение #благотворительность #помощь #пострадавшие #УкраинскоеПосольствоВТурции #Ukraine #Turkey #UkrainianAmbassador #iftar #Kahramanmaras #tentcity #earthquake #charity #aid #victims #1_200 #UkrainianEmbassyInTurkey #trtнарусском #trtrussian