Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем о поставках топлива для своих баллистических ракет. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Если Тегеран, Москва и Пекин договорятся о подобного рода поставках, это станет прямым нарушением санкций Совбеза ООН против Ирана. В обмен ИРИ может помочь Москве пополнить израсходованный запас ракет для их использования в конфликте с Украиной, отмечают собеседники издания.

По данным Politico, иранские власти провели переговоры с представителями российского государственного производителя химикатов FKP Anozit с тем, чтобы фирма поставила Ирану перхлорат аммония (AP) — это основной ингредиент твердого топлива, используемого для ракет.

По словам собеседников издания, в Пекине переговоры о приобретении AP вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, выступающий «консультантом по технологиям» Тегерана в КНР.

В соответствии с резолюцией ООН 2231, принятой в 2015 году, странам запрещено поставлять Ирану перхлорат аммония без одобрения Совета Безопасности ООН.

Ракеты могут использоваться в боях против Украины

Точное количество перхлората аммония, которое Иран стремится закупить, неясно, отмечает Politico.

По оценке опрошенных изданием дипломатов, этого количества будет достаточно для создания тысяч ракет, в том числе это ракеты Zolfaghar с дальностью полета 700 км. Их использует не только Иран, но и его прокси на Ближнем Востоке. По словам дипломатов, говоривших с Politico на условиях анонимности, если сделка состоится, некоторые из этих ракет могут быть развернуты и против Украины.

Собеседники издания также допускают, что Пекин может закулисно помогать Москве в ее конфликте с Украиной, поставляя перхлорат аммония Ирану. По мнению западных аналитиков, КНР, возможно, рассматривает возможность нарушения санкций ООН, чтобы помочь России в военных действиях.

«Иран все больше опирается на твердотопливные баллистические ракеты в своей стратегии безопасности», — цитирует Politico Бехнама Бен Талеблу, старшего научного сотрудника Фонда защиты демократии. — Поэтому значение ингредиентов для твердотопливных ракет, таких как перхлорат аммония, для режима будет только расти».

Военные союзники

Киев обвиняет Иран в поставках России дронов-камикадзе Shaheed, которые российские военные использовали для нанесения ударов по украинским целям. Иранская сторона признавала, что поставила Москве «ограниченную партию» дронов «до войны».

Как ранее писал TRT на русском, РФ помогает Ирану в области цифровых технологий, оборудования для наблюдения и фотосъемки, подслушивающих устройств и детекторов лжи. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В октябре 2022 года появлялись и сообщения о том, что Иран готовится передать России свои ракетные системы, однако военные аналитики пока не фиксировали их использование на поле боя.

В ноябре 2022 года CNN со ссылкой на заявления американской разведки сообщал, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива. Сырье может помочь Ирану привести в действие ядерные реакторы и потенциально еще больше сократить так называемое «время прорыва» для создания ядерного оружия.