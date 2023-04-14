В начале апреля журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. Больше всего по итогам года потерял основатель Amazon Джефф Безос: его чистый капитал уменьшился на $57 млрд по сравнению с мартом 2022 года, но по-прежнему составляет $114 млрд. Он, по версии Forbes, стал третьим самым богатым человеком в мире — после главы Tesla и Twitter Илона Маска ($180 млрд) и гендиректора LVMH Бернара Арно ($211 млрд).

Список этого года включал 313 технологических миллиардеров с общим состоянием в $1,9 трлн. Годом ранее миллиардеров было 332, а их общее состояние превышало $2,1 трлн. В число тех, кто потерял место в списке миллиардеров 2023 года — рэпер Канье Уэст и основатель криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрид.

Потерять состояние из-за антисемитских высказываний

Канье Уэст в течение многих лет пытался попасть в список миллиардеров Forbes World. Ему удалось это сделать в 2020 году, после предъявления редакции издания документов, подтверждающих его состояние. В 2022 году Forbes оценивал доходы музыканта в $2 млрд. Но вскоре в том же году скандальный рэпер буквально растерял большую часть своего состояния, отмечает издание.

Причиной послужила серия его антисемитских высказываний в Twitter. Спортивный бренд Adidas, чьим амбассадором выступал Канье, в октябре 2022 года объявил, что прекращает партнерство с рэпером и прекращает выпускать кроссовки Yeezy.

В конечном итоге, пишет Forbes, разрыв отношений с музыкантом дорого обошелся самой Adidas: по данным компании, она потеряла около $535 млн прогнозируемой операционной прибыли из-за непроданных Yeezy. Однако Канье Уэст потерял еще больше — ошеломляющие $1,5 млрд. Это и вывело его из списка миллиардеров Forbes.

Без Adidas собственный капитал рэпера издание оценивает примерно в $400 млн. У Канье также были партнерские отношения с брендом одежды Gap и домом высокой моды Balenciaga, но они также расторгли контракты с музыкантом.

Кто еще выбыл из списка?

Из рейтинга миллиардеров Forbes в 2022 году также выбыли владельцы модных марок: основатель бренда верхней одежды Patagonia Ивон Шуинар, учредитель дилера подержанных автомобилей Carvana Эрнест Гарсиа III, и ушедший на покой экс-глава бренда Nordstrom Брюс Нордстром. Кроме того, 33 участника рейтинга 2022 года умерли, отмечает издание.

Сложнее всего в прошлом году пришлось IT-магнатам, ведь в этой категории за прошедший год состояние упало ниже отметки $1 млрд сразу у 52 человек. Так, не посчастливилось Алексу Аталлаху и Девину Финзеру, основателям площадки OpenSea для продажи NFT. Не повезло также Энди Фану и Стэнли Тану, сооснователям сервиса по доставке продуктов DoorDash.

Из списка выбыли 44 миллиардера из сферы финансов и инвестиций, включая венчурного капиталиста и криптовалютного инвестора Тима Дрейпера и генерального директора Capital One Ричарда Фейрбэнка.

Рейтинг Forbes также покинули 35 промышленных предпринимателей, в том числе Антуан Раби и Роннен Харари из корпорации Spin Master, известной своими детскими игрушками из линеек Hatchimals, Air Hogs и «Щенячий патруль».

В прошлом году в список издания попали 74 дебютанта, но до 2023 года они не продержались, отмечает Forbes. Среди них основатель кредитного финтех-стартапа Upstart Давид Жируар, а также производитель синтетических алмазов Шао Цзинмин и основатель индийской фармацевтической империи Suven Субба Рао Джасти.

Больше всего миллиардеров потерял Китай

Если смотреть потери миллиардеров по странам, то больше всего выбыло участников рейтинга из Китая — сразу 80 человек из Поднебесной покинули список богатейших людей планеты. Среди них, например, Сюн Шаомин, основатель компании по производству вейпов Smoore, а также Дэвид Сюэлин Ли, председатель совета правления стриминговой социальной сети JOYY.

На втором месте по числу выбывших — США: рейтинг Forbes покинули сразу 47 человек. Далее следуют Индия ― 23 и Южная Корея ― 15.

Как ранее писал TRT на русском, Forbes оценивает общее состояние миллиардеров мира в $12,2 триллиона — это на $500 млрд меньше показателя 2022 года. Издание сообщает, что почти у половины лиц рейтинга благосостояние уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

Большинство миллиардеров в списке — граждане США. Эту страну в рейтинге представляют 735 участников, их совокупное состояние превышает $4,5 трлн, или треть от общего состояния всех миллиардеров мира.

На втором месте Китай — 562 участников из КНР имеют капитал в сумму $2 трлн. На третьем — Индия с 169 миллиардерами в списке. Общий капитал индийских предпринимателей составляет $675 млрд.