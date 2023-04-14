ПОЛИТИКА
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В Колумбии обрушился мост, несколько машин упали в реку
По меньшей мере 2 человека погибли и 15 получили ранения в результате обвала моста в западной провинции Колумбии. Среди погибших два полицейских. Во время обрушения кроме полицейской машины на мосту находились еще 2 грузовика и легковой автомобиль. Всех пострадавших госпитализировали. Мост был построен в 1984 году. Последняя проверка проводилась три месяца назад, тогда нарушений не обнаружили. #Колумбия #мост #авария #обрушение
trtrussian / Others
14 апреля 2023 г.
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