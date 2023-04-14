ПОЛИТИКА
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В США задержали возможного виновника утечки секретных данных
В США задержали 21-летнего рядового ВВС Национальной гвардии Джека Тейшера. Его обвиняют в крупнейшей за последние годы утечке секретных данных Пентагона и американской разведки. Тейшеру грозит лишение свободы на десятки лет. В документах, которые были опубликованы в интернете, содержатся сведения о состоянии украинской армии, а также оценка США возможностей контрнаступления ВСУ. Кроме того, в сеть попали сведения по Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам #США #Национальнаягвардия #Пентагон
trtrussian / Others
14 апреля 2023 г.
Истории
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