В США задержали возможного виновника утечки секретных данных

В США задержали 21-летнего рядового ВВС Национальной гвардии Джека Тейшера. Его обвиняют в крупнейшей за последние годы утечке секретных данных Пентагона и американской разведки. Тейшеру грозит лишение свободы на десятки лет. В документах, которые были опубликованы в интернете, содержатся сведения о состоянии украинской армии, а также оценка США возможностей контрнаступления ВСУ. Кроме того, в сеть попали сведения по Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам #США #Национальнаягвардия #Пентагон