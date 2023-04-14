ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Тысячи палестинцев пришли к мечети Аль-Акса совершить пятничный намаз
Тысячи палестинских мусульман собрались во дворе мечети Аль-Акса на последнюю в этом месяце Рамадан пятничную молитву. Входы на территорию мечети охраняются израильскими полицейскими. За исключением детей до 12 лет и взрослых старше 56 лет, всем остальным для посещения святыни необходимо специальное разрешение от израильских властей. Ранее израильская полиция запрещала мусульманам посетить утреннюю молитву в мечети. Аль-Акса является третьей по важности мечетью, почитаемой мусульманами. #Палестина #Иерусалим #АльАкса #намаз #пятница #Израиль #Рамадан #безкомментариев #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
14 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us