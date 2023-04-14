Тысячи палестинцев пришли к мечети Аль-Акса совершить пятничный намаз

Тысячи палестинских мусульман собрались во дворе мечети Аль-Акса на последнюю в этом месяце Рамадан пятничную молитву. Входы на территорию мечети охраняются израильскими полицейскими. За исключением детей до 12 лет и взрослых старше 56 лет, всем остальным для посещения святыни необходимо специальное разрешение от израильских властей. Ранее израильская полиция запрещала мусульманам посетить утреннюю молитву в мечети. Аль-Акса является третьей по важности мечетью, почитаемой мусульманами. #Палестина #Иерусалим #АльАкса #намаз #пятница #Израиль #Рамадан #безкомментариев #trtнарусском #trtrussian