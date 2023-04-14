Россиянка маскировала кошку под ребенка, чтобы распространять наркотики

В Нижнем Тагиле задержали женщину, которая, делая вид, что гуляет с ребенком, разносила запрещенные вещества.Она прятала наркотики в детском комбинезоне, который надевала на свою кошку. Сообщается, что женщине может грозить до 8 лет тюрьмы. #Россия #Тагил #НижнийТагил #наркотики #закладчица #наркодилер #преступление #задержание #кошка #ребенок #закон #тюрьма #операция #полиция #расследование #безкомментариев #trtнарусском #trtrussian