ПОЛИТИКА
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Россиянка маскировала кошку под ребенка, чтобы распространять наркотики
В Нижнем Тагиле задержали женщину, которая, делая вид, что гуляет с ребенком, разносила запрещенные вещества.Она прятала наркотики в детском комбинезоне, который надевала на свою кошку. Сообщается, что женщине может грозить до 8 лет тюрьмы. #Россия #Тагил #НижнийТагил #наркотики #закладчица #наркодилер #преступление #задержание #кошка #ребенок #закон #тюрьма #операция #полиция #расследование #безкомментариев #trtнарусском #trtrussian
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14 апреля 2023 г.
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