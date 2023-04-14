14 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы плюют в монахинь в Иерусалиме
Израильские поселенцы плюнули в христианских монахинь на улице Виа Долороса, исторической тропе в старом городе оккупированного Восточного Иерусалима. Этот район имеет огромное значение для христиан и является местом паломничества и поклонения. #Израиль #Иерусалим #поселенцы #христианство #монахини #религия #дискриминация #насилие #историческиетропы #паломничество #поклонение #ВосточныйИерусалим #trtнарусском #trtrussian
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