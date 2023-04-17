Конгресс США разрабатывает проект санкций против ведущих политиков Венгрии, связанных с партией премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес». Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают: группа республиканцев и демократов в Конгрессе разрабатывает меры против правительства Орбана еще с прошлого года. Под санкции могут попасть бывшие чиновники и сторонники «Фидес‎»‎. Законопроект могут вынести на голосование в Конгресс уже в мае, уточняет газета. Он, вероятно, получит широкую поддержку, считают источники The Guardian.

В начале апреля венгерское издание «444» сообщило, что Вашингтон может ввести санкции против «влиятельных лиц» Венгрии. 12 апреля посол США в Будапеште Дэвид Прессман объявил о санкциях против базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ). Под ограничения попали также его руководители — два гражданина России и один венгр. После этого Будапешт принял решение выйти из финансовой организации, отмечает газета Vilaggazdazag.

«Мы признаем и понимаем, что представляем разные позиции. Но мы не понимаем, почему необходимо оказывать давление на другие государства, чтобы они изменили свою позицию», — заявил на пресс-конференции глава венгерского МИДа Петер Сийярто. — Венгрия — это государство, поэтому с ней следует обращаться как с единым целым, а не как с колонией».

Почему США хотят ввести санкции против окружения Орбана?

Венгерский премьер Виктор Орбан был близким политическим союзником Дональда Трампа, а его партия «‎‎Фидес» поддерживает прочные связи с бескомпромиссными консерваторами США, поясняет Guardian. Утекшие секретные документы Пентагона показывают, что венгерский премьер называл США одним из трех главных противников своей партии.

14 апреля премьер Орбан заявил: Венгрия старается сотрудничать с Вашингтоном и считает его союзником. Однако, когда у власти в США находятся демократы, отношения двух стран усложняются, подчеркнул политик.

На Западе Орбана называют ближайшим союзником Кремля в ЕС, пишет газета. Венгрия с 2017 года блокирует участие Украины в нескольких встречах НАТО на высоком уровне, мотивируя это тем, что Киев ввел законы, ограничивающие права венгерского меньшинства, проживающего на западе Украины. Этот шаг Будапешта вызывает раздражение в Вашингтоне, пишет The Guardian.

Кроме того, Венгрия старается сохранять энергетическое сотрудничество с Россией. Так, 11 апреля глава МИД Венгрии Сийярто посетил Москву для подписания ряда энергетических соглашений. После этого экономический советник президента Украины Олег Устенко заявил, что новые энергетические соглашения Будапешта с РФ только продлят войну в Европе.