Еврокомиссия намерена вернуть России замороженные активы после завершения войны в Украине, сообщает газета РБК со ссылкой на немецкие СМИ. По данным издания, соответствующий вывод содержится во внутреннем документе ЕК. Он станет основой для переговоров со странами Евросоюза.

Пока же в Брюсселе ищут способы использовать заблокированные российские средства для восстановления Украины. Так, замороженные резервы Центробанка России в ЕК предлагают инвестировать в европейские государственные облигации. Их годовая доходность составила бы 2,6%. Издание отмечает: в ЕК полагают, что эта «чрезвычайная мера» возможна с юридической точки зрения, особенно с учетом «грубых нарушений» Россией международного права.

Газета Die Welt уточняет: при таком типе инвестирования крайне мал риск потерять средства, но такой сценарий в Брюсселе также не исключают. В самом «экстремальном» случае, из-за неудачного инвестирования ЕК может потерять около €4 млрд.

В ноябре 2022 года агентство Reuters уже писало, что Еврокомиссия предлагает Украине компенсировать ущерб от российского вторжения за счет доходов от инвестирования российских средств, замороженных в ЕС. Речь идет о $300 млрд из резервов Центрального банка России и $20 млрд, принадлежащих россиянам, внесенным в черный список Евросоюза.

Ранее, в марте, глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил: страны Запада заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России. По его оценке, это примерно половина всего объема российских резервов, которые состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составлял $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и еще $131,5 млрд — золото.

Кто заморозил российские средства?

С начала войны РФ и Украины Великобритании также заморозила российские активы на общую сумму в $20 млрд. Форин-офис подчеркивал: конфискация будет непростой.

«Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — пояснил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

США также рассматривают возможность конфисковать российские активы, но пока не торопятся с этой инициативой, хотя все больше политиков призывают к этой мере, уточняет газета The New York Times.

Издание отмечает: Минфин США опасается, что конфискация активов РФ может «подорвать веру в доллар» — американская валюта считается наиболее широко используемой в мировой торговле. Этот шаг может привести к тому, что другие страны будут менее охотно хранить деньги в банках США из-за риска конфискаций.

Как ранее писал TRT на русском, руководители крупнейших банков Швейцарии жалуются, что клиенты из Китая стали гораздо больше беспокоиться о хранении денег в стране из-за санкций.

Швейцария отказалась от политики нейтралитета и присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. По данным Государственного секретариата экономики страны, Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

Россия готовит зеркальный ответ

Россия инициативы Запада конфисковать российские активы называет «‎кражей»‎. В Совете федерации допустили, что Москва ответит зеркально на действия ЕС и США и конфискует западные активы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил: прецедент с изъятием активов РФ в Европе может привести к тому, что «все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным».

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — отмечал президент РФ Владимир Путин.