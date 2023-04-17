Как в Хатае на ифтар готовили узбекский плов

Посольство Узбекистана провело ифтар для 1 200 пострадавших от землетрясения в палаточном лагере в поселке Овакент провинции Хатай. Основным блюдом вечера стал узбекский плов. #Турция #Хатай #ифтар #Узбекистан #узбекскийплов #землетрясение #Овакент #благотворительность #вечер #традиции #кухня #посольство #безкомментариев #Uzbekcuisine #Iftar #Charity #Earthquakerelief #UzbekistanEmbassy #Cooking #Uzbekrice #pilaf #trtнарусском #trtrussian