ПОЛИТИКА
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Как в Хатае на ифтар готовили узбекский плов
Посольство Узбекистана провело ифтар для 1 200 пострадавших от землетрясения в палаточном лагере в поселке Овакент провинции Хатай. Основным блюдом вечера стал узбекский плов. #Турция #Хатай #ифтар #Узбекистан #узбекскийплов #землетрясение #Овакент #благотворительность #вечер #традиции #кухня #посольство #безкомментариев #Uzbekcuisine #Iftar #Charity #Earthquakerelief #UzbekistanEmbassy #Cooking #Uzbekrice #pilaf #trtнарусском #trtrussian
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17 апреля 2023 г.
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