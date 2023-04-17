Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу завершил свой визит в Китай, встретившись с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне западные СМИ писали, что едва ли не главная цель визита — присоединение Бразилии к клубу стран, которые ищут альтернативный способ остановить войну России и Украины. Его даже стали называть «клубом мира».

Бразильский президент действительно немало высказывался на эту тему в последние дни. «Я убежден, что и Украина, и Россия ждут, что кто-то другой скажет: «Давайте сядем и поговорим»», — сказал он журналистам на прошлой неделе. «Лула знает, что Китай — это единственная страна, которую послушает Россия, — сказал агентству Reuters бразильский дипломат, пожелавший остаться неизвестным. — Люди ждут, получит ли это поддержку каких-то других стран, таких как Франция и Германия».

Стоит напомнить, что Китай в течение всего 2022 года практически не высказывался на тему Украины, а в начале 2023 опубликовал достаточно общий план урегулирования конфликта из 12 пунктов. Он привлек внимание не только Владимира Путина, но и европейских лидеров — президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые посетили Пекин. Правда, затем пришлось признать — особых результатов эта поездка не принесла. Более того — президент Макрон столкнулся с жесткой критикой из-за заявления, что политика европейских стран в отношении Тайваня не обязательно должна соответствовать видению Вашингтона.

Как и визит Макрона и фон дер Ляйен, визит Лулы да Силвы не привел к каким-то прорывам на украинском направлении. «Два лидера также обсудили украинский кризис и согласились, что диалог и переговоры — это единственный видимый способ его решить», — единственное, что сообщил по этому поводу китайский телеканал CCTV. В пресс-релизе китайского МИДа Украина не упоминается вовсе — вместо этого там много говорится о «феноменальном росте двусторонних связей» двух держав, которые представляют собой «два крупнейших развивающихся рынка в Восточном и Западном полушариях».

Судя по публикациям в СМИ, фокус внимания во время визита в Китай действительно был сосредоточен не на идее принести мир в Украину, а на торговых контрактах, которых было заключено порядка двадцати.

«Причины визита в страну связаны с намерениями правительства Бразилии экономически сблизиться с азиатским гигантом, который сегодня является крупнейшим торговым партнером страны. Лула уже побывал в Аргентине и США за первые три месяца своего правления», — отмечает издание Estadão.

Впрочем, нельзя отрицать, что посыл визита действительно был глубоко антиглобалистский — настоящий вызов незападного мира западному. Бразилия и Китай демонстрировали, что могут решать свои проблемы и без участия Европы и США. «Кто вообще решил, что доллар должен быть мировой валютой? Почему банк, такой как банк БРИКС не может иметь свою валюту для расчетов между Бразилией и Китаем, между Бразилией и другими странами БРИКС. Сейчас страны вынуждены бежать за долларом, чтобы что-то экспортировать, хотя могли бы экспортировать в своих собственных валютах», — сказал Лула в Шанхае, на церемонии инаугурации президента New Development Bank, который управляется БРИКС — организацией, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Эту должность, кстати, заняла Дилма Русеф, давний соратник Лулы по бразильской политике. Она тоже была президентом страны, но оставила пост после коррупционного скандала, связанного с государственной нефтяной компанией Petrobras. Банк, который теперь возглавляет бывший бразильский политик, позиционирует себя как альтернативный Международному валютному фонду и Всемирному банку, деятельность которых Лула да Силва резко критикует.

Идею отказа от доллара в международных расчетах активно поддерживает и Москва, поэтому глава МИД России Сергей Лавров не мог не поддержать единомышленников. «Президент Бразилии Лула, находясь в Пекине, выступил с призывом уходить от доллара и больше полагаться на свои собственные валюты в торговле друг с другом. Эта тенденция необратима, — отозвался он на слова Лулы. — Американцы уже серьезно подрубили сук, на котором они сидели, руководя международными финансами и в целом мировой экономикой, используя доминирующую роль доллара. От доллара сейчас начинается бегство, оно пока еще не очень стремительное, но наверняка будет ускоряться. Поэтому путь санкций — мы всегда это говорили — это путь в никуда».

Главный редактор российского журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец также отреагировал на визит Лулы в Китай с большим воодушевлением. Однако даже он в своей колонке на сайте газеты «Коммерсантъ» признает: «Основной вопрос — не Украина, а формирование нового центра притяжения, подразумевающего, что «глобальный Юг» становится реальной альтернативой Западу. Лула и Си возглавить эти процессы вполне способны». При этом посыл бразильского президента по Украине, по словам Виктора Хейфеца, прост: «есть много стран, жаждущих мира, но не считающих, что путь к урегулированию лежит через накачивание Украины оружием».

Можно сказать, что Пекин тоже разделяет эту концепцию, потому что именно в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать вооружения какой-либо стороне этого конфликта, несмотря на то, что глава Минобороны Китая недавно посещал Москву. Справедливости ради стоит отметить, что китайские дроны активно используются российскими военными, но здесь речь идет о гражданских аппаратах, которые можно переделать под боевые задачи.

«Я убежден, что ни Россия, ни Украина Китай на самом деле не заботят, — сказал TRT на русском российский китаист Михаил Коростиков. — А вот такие переговоры, как с бразильским президентом — как раз ключевые. Таким образом стороны показывают, что они считают сам конфликт разборками европейцев, от которых они очень далеки. Однако последствия войны их волнуют — потому что они касаются продовольствия, энергетики и других жизненно важных вопросов».

Схожую позицию занимает и его коллега, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. «Китай пытается позиционировать себя как единственный постоянный член Совбеза ООН, продвигающий мирную повестку, — сказал он TRT на русском. — Россия воюет, остальные вооружают Украину, а Китай целиком за мир. Да, постепенно раскрывается все больше фактов про поставки России дронов и электроники, но именно поэтому Пекину нужно еще больше доказательств своих мирных намерений. Но это исключительно декорация. В Китае прекрасно понимают, что и в Москве, и в Киеве сейчас придерживаются концепции give war a chance, то есть рассчитывают достичь своих целей на поле боя».

Турция, по мнению Александра Габуева, тоже понимает, что достичь мира быстро не получится, но делает ставку на малые практические шаги. «Граница, статус Крыма, репарации, военные преступники — все это большие сюжеты. Пока для их обсуждения нет условий — посмотрим, что будет после украинского контрнаступления. Но в чем Турция преуспела — это конкретные дела. Зерновая сделка, обмен пленными и передача тел убитых. В этом Турция правда лучше всех. И это совершенно разные с Китаем ниши».