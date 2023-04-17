ПОЛИТИКА
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В школе полиции Мексики преподаватель распылила слезоточивый газ в студентов
В Мексике преподаватель школы полиции распылила слезоточивый газ в лица студентов, чтобы те «смогли лучше понять, как действует вещество». Пока студенты корчились и кричали от боли, педагог призывала их расслабиться, дышать ртом и не покидать место тренировки. Такой метод обучения будущих полицейских руководство учебного заведения не оценило и уволило преподавателя за «абсолютную нетерпимость» и «безответственное поведение». #Мексика #школаполиции #насилие
trtrussian / Others
17 апреля 2023 г.
Истории
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