В школе полиции Мексики преподаватель распылила слезоточивый газ в студентов

В Мексике преподаватель школы полиции распылила слезоточивый газ в лица студентов, чтобы те «смогли лучше понять, как действует вещество». Пока студенты корчились и кричали от боли, педагог призывала их расслабиться, дышать ртом и не покидать место тренировки. Такой метод обучения будущих полицейских руководство учебного заведения не оценило и уволило преподавателя за «абсолютную нетерпимость» и «безответственное поведение». #Мексика #школаполиции #насилие