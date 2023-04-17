В метро Лос-Анджелеса бездомных отпугивают классической музыкой

В Лос-Анджелесе на станции метро Вестлейк/МакАртур Парк теперь всегда играет классическая музыка. С ее помощью власти города хотят выгнать со станции бездомных и предотвратить преступления. Палатки бомжей и открытое употребление ими фентанила — обычное явление для Лос-Анджелеса. Там проживает самое большое число бездомных в США. #ЛосАнджелес #метро #бездомные #классическаямузыка #преступность #США #Вестлейк #МакАртурПарк #социальныепроблемы #LosAngelesMetro #Homelessness #ClassicalMusic #CrimePrevention #PublicTransportation #UrbanLife #CityNews #trtнарусском #trtrussian