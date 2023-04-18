Telegram-канал Donbass Devushka, который распространил часть засекреченных документов Пентагона, вела бывшая унтер-офицер ВМС США Сара Билс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова самой бывшей военнослужащей.

Издание называет канал Donbass Devushka «‎видным онлайн-голосом, поддерживающим войну России против Украины»‎ и отмечает: он сыграл ключевую роль в распространении документов американской разведки, которые ранее в закрытый чат Discord слил Джек Тейшейра.

Канал публикует заметки на английском языке, у него свыше 65 тыс. подписчиков. По словам Билс, аккаунт вели 15 человек. Отдельный аккаунт Donbass Devushka на YouTube был создан в июле 2022 года, а аккаунт @LuganskforLife появился в Twitter в августе того же года.

Газета уточняет: на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией Пентагона. Расследовательский проект Bellingcat отмечает, что сфальсифицированные версии документов Пентагона, где говорится, что Украина скрывает реальные потери в войне, впервые появились в Telegram-канале Donbass Devushka. Позже именно эти сфальсифицированные версии использовал ведущий Fox News Такер Карлсон, утверждая, что Украина «проигрывает войну».

В беседе с WSJ Билс признала, что руководит каналом, но заявила, что не размещала там секретные документы. Имена других администраторов она называть отказалась.

Кто такая Сара Биллс?

Ранее Билс служила в качестве технического специалиста по авиационной электронике на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. Причины ее увольнения не приводятся. WSJ подчеркивает, что у издания нет доказательств, что военнослужащая могла использовать свой доступ к данным разведки для их похищения.

Как пишет издание The Insider, Сара Билс выдавала себя за русскую еврейку из Луганска. Она утверждала, что родилась и выросла в России, на востоке Украины, а в детстве эмигрировала в США. У нее есть свой Telegram-канал, Twitter и YouTube-канал, где она выкладывает свой подкаст. Суммарная аудитория соцсетей Билс превышает 135 тыс. подписчиков.

Ее разоблачили участники интернет-сообщества «Североатлантическая организация Fella» (NAFO). Оно заявляет, что борется с российской пропагандой.

Участники сообщества сопоставили фотографии и другую информацию из канала и выяснили, что аккаунты ведет Сара Билс, которая недавно официально сменила имя на русское. Члены общества также узнали, что Билс живет в штате Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Уидби-Айленд, где она когда-то служила.

В своем Telegram-канале Donbass Devushka отмечала, что в 2014 году путешествовала между Ростовом-на-Дону и Луганском, который тогда, по ее словам, находился под «‎постоянными бомбежками украинцев»‎. Однако на самом деле, как пишет Insider, Билс все это время находилась в США.

Утечка документов Пентагона

Более 100 документов разведки США были размещены в Discord — защищенном приложении для обмена сообщениями еще 2 марта и содержали конфиденциальную секретную информацию о войне России и Украины, военной деятельности Москвы, а также о Китае и Ближнем Востоке.

Администратором канала оказался 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он уже арестован, ему будут предъявлены обвинения в соответствии с Законом о шпионаже.

Как уточняет The Guardian, Каждое такое обвинение в соответствии с законом может повлечь за собой до 10 лет тюремного заключения, и прокуратура может рассматривать каждый просочившийся документ как отдельный пункт в его обвинительном заключении. Таким образом, Тейшейре может грозить очень длительный тюремный срок.

Ранее TRT на русском сообщал, что утечка секретных документов Пентагона породила кризис в отношениях США с их союзниками. Сейчас Белый дом всеми силами пытается найти способ успокоить Украину и других партнеров в Европе.

Politico со ссылкой на источники пишет, что союзники Вашингтона пытаются выяснить, как могла произойти утечка и когда американские власти смогут взять ситуацию под контроль. Утечку собеседники издания называют крупнейшим публичным провалом американской разведки с тех пор, как WikiLeaks выложила в сеть миллионы конфиденциальных документов с 2006 по 2021 год.

Беспокойство по поводу утечки особенно проблематично, потому что большинство документов посвящено войне в Украине. Утекшие файлы, по данным CNN, уже привели к тому, что Киев изменил военные планы по весеннему контрнаступлению.