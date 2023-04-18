21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3, New START), единственном в настоящее время действующем договоре об ограничении вооружений между Россией и США. Путин подчеркнул, что данный шаг не означает полного выхода из соглашения и что Россия для возобновления участия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО. Американский президент Джо Байден назвал этот шаг большой ошибкой, однако выразил уверенность, что США «смогут разобраться с этим».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, курирующий российско-американские отношение и вопросы контроля над вооружениями, заявил, что, несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Москва намерена на добровольной основе продолжать уведомлять Вашингтона о пусках МБР и БРПЛ, но делать уже это будет в рамках соглашения между СССР и США от 1988-го. При этом он подчеркнул: все виды информационных обменов и другие элементы верификационной деятельности в рамках СНВ-3 приостановлены.

Госдепартамент США не согласен с такой постановкой проблемы и считает, что заявление законной силы иметь не может, а значит и не может снять с России обязательства по выполнению положений договора и по-прежнему обязана выполнять положения договора. «Заявление России о приостановке участия в ДСНВ не имеет законной силы, поэтому Россия остается связанной своими обязательствами в рамках договора», - указано заявлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства после заявления российского президента.

Госдеп также говорил «о готовности к конструктивной работе с Россия для полного выполнения договора» и отмечал, что даже действующие санкции мешают российским инспекторам посещать американские ядерные объекты в рамках прописанных в ДСНВ механизмов проверок. Однако позднее, в конце марта, заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что в качестве ответных мер, «призванных подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения», США не стали предоставлять данные, которыми, согласно договору, обменивались раз в полгода, хотя и продолжают предоставлять другие уведомления.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ назвал аргументы Вашингтона «ничтожными» и заявил об отсутствии контактов с США по судьбе договора. Также в интервью ТАСС он назвал готовность России сохранять потолки, установленные в ДСНВ «не более чем жестом доброй воли».

New START или The end

Недавно Рябков отметил, что гипотетические шансы на восстановление договора очень низкие. «Если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России. В противном случае договор обречен», - также указал он.

При этом некоторые американские эксперты в своих рассуждениях отмечают, что, хотя и говорить о полном крахе всей системы контроля над вооружениями рано при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), зонах свободных от ядерного оружия и мер экспортного контроля, США все еще заинтересованы в сохранении ДСНВ. И пока стрелки «Часов Судного дня» остановились на беспрецедентной близости к полуночи – без 90 секунд полночь, возможные шаги американских властей для сохранения ДСНВ обсуждаются аналитиками. Как отмечают в разговоре с TRT на русском несколько американских журналистов, входивших и входящих в пресс-пул Белого дома и Пентагона, Вашингтон проявлял реальную заинтересованность в договоренностях с Россией по продолжению сотрудничества в рамках ДСНВ, однако «сейчас этот вопрос, кажется, окончательно подвис в воздухе».

Дипломат, бывший посол США в Киеве и научный сотрудник Стэнфордского Центра международной безопасности и сотрудничества Стиве Пайфер в статье для Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») предлагает свои варианты. По его мнению, сохранение договора с полным его выполнением обеими сторонами отвечает интересам США. Для этого, в первую очередь, считает Пайфер, администрации Байдена следует объявить о сохранении количественных ограничений, если арсеналы России также не будут превышать уставленные договором потолки. По его словам, это будет приветствоваться союзниками Вашингтона, и одновременно «оставит открытой дверь для возвращения Москвы к договору».

Во-вторых, аналитик полагает, что администрации США следует объявить, что в течение ограниченного срока, от 6 до 9 месяцев или вплоть до конца 2023 года, она будет предоставлять РФ всю информацию, оговоренную СНВ-3. Однако, если Россия не вернется к полному выполнению договора, Пайфер предлагает остановить предоставление данных и уведомлений. «Если же США покажется, что предоставление информации поможет сократить риски стратегических просчетов, то она может продолжать это делать», - отмечает он в своей статье.

В-третьих, экс-посол США предлагает Пентагону подготовить доклад о возможном ответе, в случае если российские стратегические силы станут превосходить установленные договором ограничения. Среди прочего, Пайфер считает, это может включать развертывание большего количества стратегических боеголовок США за счет загрузки стратегических баллистических ракет США, большинство из которых оснащены меньшим количеством боеголовок, чем позволяет их вместимость. Также и развертывание межконтинентальных баллистических ракет в 50 пусковых шахтах, которые пусты, но поддерживаются в «теплом» состоянии, то есть готовы к приему ядерного оружия.

По мнению аналитика, даже если администрация Байдена и не будет претворять это в жизнь, ей следовало бы обнародовать такой доклад в качестве напоминания высшему руководству России и ее военным, что новую гонку ядерных вооружений Москва выиграть не сможет.

Иную точку зрения высказывает советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который не видит смысла в сохранении ДСНВ. Он считает договор невыгодным соглашением с учетом наличия у России гиперзвуковых ракет, а также из-за того, что договор не охватывает арсеналы тактического ядерного оружия, о чем он говорил и будучи действующим советником главы Белого дома. Он также считает, что США нельзя игнорировать ядерные арсеналы Китая и полагает, что руководство КНР намерено их и дальше наращивать.

Таким образом, США хотела бы контролировать арсеналы и России, и Китая, а Москва настаивает на учете арсеналов всех ядерных держав, являющихся членами НАТО. Может ли это стать новым уравнением системы контроля над вооружениями, способным заполнить лакуну, которая неизбежно появится в случае истечения даже формального срока действия ДСНВ в 2026 году, сказать сложно. Но одно не оставляет сомнений – нынешнее положение дел в российско-американских отношениях делает полное восстановление ДСНВ нереалистичным.