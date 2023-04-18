Саудовская Аравия перевела 4% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco под контроль суверенного фонда страны. Стоимость переданной доли оценивается в $78 млрд. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление саудовского правительства.

Ожидается, что акции будут переданы национальной инвестиционной компании, известной как Sanabil Investments — она полностью принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сделка сократит прямую собственность правительства Саудовской Аравии в крупнейшей в мире нефтяной компании до 90,18%, уточняет агентство Bloomberg.

Saudi Aramco заявила, что передача акций «не повлияет на деятельность компании, стратегию, политику распределения дивидендов или систему управления».

Как отмечает WSJ, перевод акций — это часть инициатив саудовского правительства по диверсификации экономики и расширению инвестиционных возможностей в соответствии с концепцией «Видение Саудовской Аравии до 2030 года». Согласно расчетам Bloomberg, 4% акций оцениваются в $77,8 млрд, учитывая, что рыночная стоимость Aramco превышает $1,9 трлн.

Это не первый подобный шаг Эр-Рияда: в прошлом году саудовское правительство также перевело 4% акций, которые также оценивались в $80 млрд, в инвестфонд страны в рамках плана по увеличению размеров фонда.

После передачи акций размер фонда, как рассчитывает руководство королевства, должен вырасти с $620 млрд до более чем $1 трлн к 2025 году. В 2019 году государство продало почти 2% акций Aramco в ходе первичного публичного размещения акций.

Рекордная прибыль королевства

Передача акций проходит на фоне рекордной выручки Saudi Aramco: в марте 2023 года компания отчиталась, что в прошлом году заработала $161,1 млрд — это на 46,5% больше результата за 2021 год.

По подсчетам Bloomberg, это наибольший показатель для компании с 2019 года, когда Saudi Aramco провела IPO. Столь высокие результаты обеспечил рекордный объем производства, а также рекордный рост стоимости нефти на фоне возросшего спроса в Европе из-за конфликта РФ и Украины и последовавших западных санкций против российского энергосектора.

Правительство Саудовской Аравии создало суверенный фонд для диверсификации экономики страны, среди его задач — финансовая помощь компаниям и отраслям, не связанным с экспортом нефти. Фонд, в частности, инвестировал в проект Neom — он предполагает развитие северо-западных провинций королевства на берегу Красного моря.

Среди мегапроектов Neom — линейный мегаполис The Line, который должен протянуться на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. Как пишет Bloomberg, в этом городе не будет дорог и автомобилей. Весь транспорт будет подземным и скоростным. Принимать жителей The Line, как ожидается, начнет уже в 2024 году.

Как ранее писал TRT на русском, Ближний Восток все больше привлекает глобальных инвесторов, регион переживает бум IPO на фоне «умирающего‎»‎ рынка Европы.

По данным газеты Financial Times (FT), в 2019 году листинг одной из самых дорогих компаний мира — Saudi Aramco — на $29 млрд положил начало всплеску IPO в королевстве. 2022 год стал рекордным для королевства. Всего же за последние пять лет рыночная капитализация в регионе выросла примерно на 475%, уточняет газета.

Регулятор саудовского рынка заявил, что в настоящее время в королевстве зарегистрировано 269 компаний — по сравнению со 188 в конце 2017 года. Еще как минимум 80 готовятся к размещению на бирже.