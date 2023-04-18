ПОЛИТИКА
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Мусульмане провели главную ночь Рамадана в молитве
Мусульмане всего мира провели в молитве ночь аль-Кадр (ночь предопределения). Именно тогда пророку Мухаммаду был ниспослан Коран, о чем сообщается в суре «аль-Кадр». Все благие деяния и молитвы этой ночи приравниваются к совершаемым в течение тысячи месяцев, то есть 83-х лет. Точной даты ночи предопределения нет, но большинство мусульман склонны считать, что это 27-я ночь Рамадана. #Рамадан #молитва #альКадр
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18 апреля 2023 г.
Истории
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