Мусульмане провели главную ночь Рамадана в молитве

Мусульмане всего мира провели в молитве ночь аль-Кадр (ночь предопределения). Именно тогда пророку Мухаммаду был ниспослан Коран, о чем сообщается в суре «аль-Кадр». Все благие деяния и молитвы этой ночи приравниваются к совершаемым в течение тысячи месяцев, то есть 83-х лет. Точной даты ночи предопределения нет, но большинство мусульман склонны считать, что это 27-я ночь Рамадана. #Рамадан #молитва #альКадр