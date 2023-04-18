Путин привез на передовую иконы

Владимир Путин посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток» в Херсонской и Луганской областях Украины. Там президент России заслушал доклады командующих войсками об обстановке на фронте и подарил иконы. Ранее в марте Путин посещал Мариуполь. Несколько дней назад американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщал, что Украина готовит 30 апреля весеннее контрнаступление. #Путин #Днепр #иконы