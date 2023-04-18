ПОЛИТИКА
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Испанские врачи впервые в мире пересадили легкое с помощью робота
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого. Орган пересадили 65-летнему пациенту с легочным фиброзом. Ему сделали 8-сантиметровый разрез в нижней части грудины. В отличии от традиционного метода, врачам больницы Валь д’Эброн не понадобилось делать большое раскрытие, раздвигая ребра и открывая грудную клетку. #легкое #трансплантация #робот #испания
робот / Others
18 апреля 2023 г.
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