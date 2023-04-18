Испанские врачи впервые в мире пересадили легкое с помощью робота

В Испании провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого. Орган пересадили 65-летнему пациенту с легочным фиброзом. Ему сделали 8-сантиметровый разрез в нижней части грудины. В отличии от традиционного метода, врачам больницы Валь д’Эброн не понадобилось делать большое раскрытие, раздвигая ребра и открывая грудную клетку. #легкое #трансплантация #робот #испания