Египет планировал тайные поставки ракет «‎Сакр-45»‎ для российских РСЗО, однако под давлением США отказался от этих планов и решил вместо этого производить боеприпасы для Украины. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие документы Пентагона.

Из файлов следует, что власти Египта одобрили продажу 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США для их дальнейшей передачи Украине. WP подчеркивает: документы не уточняют, были ли осуществлены поставки. Однако называет сам факт, что Каир отказался от поставок Москве, «‎очевидной дипломатической победой»‎ США.

Тайная поставка сорвалась

Утекшие документы Пентагона показывают, что в конце января-начале февраля Египет «предпринял шаги по тайной поставке ракет в Россию». Власти страны обозначали стоимость ракет.

WP приводит опубликованную в утекших файлах расшифровку разговора министра военного производства Египта Мохамеда Салах ад-Дина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Политики якобы установили цену в $1100, но уточнили, что она может вырасти до $1500 «из-за потенциального повышения цен на латунь».

Ас-Сиси якобы хотел запросить у Москвы «специальное оборудование» для «повышения точности ракет или качества египетских заводов, производящих их». Из февральского документа следует, что в феврале Египет начал создание линии по производству ракет для российской армии. Представители РФ якобы запросили у Каира поставить 15 тыс. ракет по цене $1100 за штуку. Однако ас-Сиси «приказал подчиненным закупить необходимые материалы для производства до 40 тыс. ракет».

В начале апреля газета сообщила о другом документе, раскрывающем тайную схему Каира, рассматривающего возможность поставить России до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов «Сакр-45», которые могут использоваться в российских реактивных системах залпового огня. Согласно утекшим файлам, ас-Сиси якобы поручил своим подчиненным держать проект в секрете «во избежание проблем с Западом».

Каир отказался от поставок под давлением Вашингтона

Но новые данные показывают, что египетский лидер в начале марта провел переговоры с американскими дипломатами и по их итогам отказался от планов поставлять ракеты Москве. Это, в частности, произошло после визитов в Каир официальных лиц США и приезда главы Пентагона Ллойда Остина в начале марта.

В частных беседах, которые приводится в утекших файлах США, египетский лидер, «похоже, подозревал, что за его дискуссиями ведется слежка», и сказал министру обороны Мохамеду Заки «быть осторожным при обсуждении предполагаемых военных запросов других стран, таких как Россия».

Вместо поставок Москве Каир одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в США для передачи Украине. В одном из утекших документов, на который ссылается WP, говорится, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины в качестве «рычага» для получения передовых американских военных технологий.

Каир отрицает планы поставить оружие РФ

Египет отрицает планы производить ракеты для России. В беседе с порталом Al-Qahera высокопоставленный египетский чиновник на условиях анонимности опроверг сообщения СМИ о том, что Каир намеревался поставить РФ 40 тыс. ракет для использования в конфликте против Украины.

Собеседник Al-Qahera назвал отчет WP «информационным вмешательством, не имеющим под собой оснований», добавив, что Египет проводит сбалансированную внешнюю политику. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее отметил, что Белый дом «не видел никаких признаков того, что Египет предоставляет России смертоносное оружие». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг сообщение WP, назвав его «очередной уткой западных СМИ». На протяжении десятилетий Египет был главным союзником Штатов на Ближнем Востоке и ежегодно получает более $1 млрд в виде военной помощи от Вашингтона, уточняет газета.

Более 100 документов разведки США были размещены в Discord — защищенном приложении для обмена сообщениями еще 2 марта и содержали конфиденциальную секретную информацию о войне России и Украины, военной деятельности Москвы, а также о Китае и Ближнем Востоке.

Как ранее писал TRT на русском, в секретном документе под названием «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» американская разведка сообщает, что Израиль «вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи [Киеву] под усилением давления США или после предполагаемой деградацией» отношений с Россией.