РФ нарастила объем вложений в госбумаги США на $8 млн — с $67 млн в январе до $75 млн в феврале этого года. Об этом говорится в отчете американского Минфина по итогам февраля. Доля долгосрочных облигаций США, приобретенных Россией, составила $62 млн, краткосрочных — $13 млн.

Крупнейшими держателями госбумаг США по итогам января-февраля остаются традиционно Япония ($1,08 трлн), КНР ($859 млрд), Великобритания ($643 млрд), Бельгия ($330,9 млрд) и Люксембург ($327 млрд).

В ноябре 2022 года объем вложений РФ в ценные бумаги Казначейства США составлял $2,092 млрд. Уже в декабре они сократились в три раза — до $629 млн. В январе текущего года Москва резко сократила их объем более чем в 9 раз — до $67 млн. В январе на долгосрочные облигации приходилось $54 млн, на краткосрочные — $13 млн.

Россия начала снижать объем вложений в американские гособлигации в мае 2017 года — тогда их сумма превышала $105 млрд. В мае 2018 года вложения упали почти в 10 раз — до $14 млрд, к марту 2020 года — до $3,85 млрд. Однако с ноября 2021 года наметился тренд на увеличение закупок американских госбумаг — с $2,4 млрд в конце 2021 года к январю 2022 года они выросли до $4,5 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале марта власти США призвали крупнейших мировых нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor не опасаться сделок с поставками российской нефти из-за ценового потолка, введенного G7.

В декабре 2022 года страны G7 установили предельную стоимость для закупок российской нефти, а с февраля 2023 — ввели ценовой потолок и на нефтепродукты. Хотя Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, крупнейшие независимые нефтетрейдеры с осторожностью относились к покупке нефти из РФ.

«Американцы нас активно призвали возобновить движение нефти», — писала газета Financial Times со ссылкой на одного из трейдеров, участвовавший в переговорах с Минфином США.