Турция призывает международное сообщество объединить усилия в борьбе с дезинформацией, говорится в видеообращении Фахреттина Алтуна, главы Управления по коммуникациям администрации президента Турции. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Обращение транслировалось во время панели «Дипломатия при стихийных бедствиях: восстановление международной солидарности для устойчивого мира», состоявшейся в Вашингтоне.

Алтун подчеркнул важность глобальной солидарности для противодействия дезинформации и ее разрушительным последствиям, назвав ее «проблемой для международного сообщества».

«Как страна, наиболее подверженная дезинформации, Турция решительно заявляет о причиненном ей вреде», — отметил глава управления.

При этом он уточнил: глобальной безопасности угрожают не только политические конфликты — процветанию мира угрозу несут также экономические кризисы, пандемии, голод, изменение климата и стихийные бедствия.

«Даже если эти проблемы изначально могут казаться региональными, они могут стать глобальной проблемой, расширив со временем сферу своего влияния», — подчеркнул Алтун.

Фейки во время землетрясений

Говоря о катастрофических землетрясениях, которые потрясли южные провинции Турции 6 февраля, Алтун уточнил: Турецкая Республика столкнулась с потоком дезинформации о стихийном бедствии, потому власти начали борьбу с ней, оперативно предоставляя общественности точную информацию о последствиях землетрясения.

По его словам, власти страны с первого дня стихийного бедствия «‎прилагают все усилия для того, чтобы как отечественные, так и зарубежные представители прессы могли делать эффективные и точные репортажи в регионе, чтобы правильно информировать общественность‎»‎.

«‎Во время пережитой нами катастрофы мы еще раз убедились, что ничто не останавливает центры зла, распространяющие ложные новости», — подчеркнул глава управления.

«Пока мы пытались спасти свои жизни и залечить раны, нам, к сожалению, пришлось бороться с распространением фейковых новостей и дезинформации. С одной стороны, мы боролись с деятельностью по дезинформации, которая шла с самых первых часов после стихийного бедствия. С другой стороны, мы добились того, чтобы общественность была правильно проинформирована, так как фейки могут навредить непосредственно безопасности жизни и имущества граждан‎»‎, — уточнил Алтун.

Дезинформация — это проблема не только для Турции, но всего международного сообщества, отметил Фахреттин Алтун. Потому Анкара призывает «‎‎все страны с чувством ответственности бороться против производства и распространения ложной и недостоверной информации».

В ответ на «‎катастрофу века» — «‎солидарность века»‎

Землетрясения 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 затронули 11 турецких провинций и север Сирии. В результате стихийного бедствия в обеих странах погибли свыше 50 тыс. человек. Фахреттин Алтун отметил, что землетрясения стали «катастрофой века» из-за силы разрушения, степени их воздействия, числа погибших и масштабов разрушений.

«Перед лицом этой великой катастрофы, к которой ни одна страна не сможет легко подготовиться и ни одно государство не сможет бороться в одиночку, была продемонстрирована беспрецедентная солидарность государства и нации. С первых минут катастрофы мы сотрудничали со всеми нашими государственными учреждениями и организациями, особенно с AFAD, нашими вооруженными силами, нашим медицинским персоналом»‎, — отметил глава управления. По его словам, вся страна «‎‎перешла в состояние полной мобилизации».

«‎За короткое время в регион было переброшено более 35 тыс. специалистов поисково-спасательных формирований. Благодаря их выдающимся усилиям из-под завалов удалось извлечь более 100 тыс. выживших‎»‎, — уточнил Алтун.

В зоне бедствия оперативно привлечены к работе свыше 300 тыс. человек, отметил чиновник, они оказывают помощь в организации питания, жилья, оценке ущерба, оказывают медицинскую и психосоциальную помощь.

«От AFAD до Турецкого Красного Полумесяца, от губернаторов, назначенных в регионе, до неправительственных организаций и их волонтеров — наше государство и наша нация объединились и продемонстрировали «солидарность века» перед лицом «катастрофы века», — заключил Алтун. При этом он отметил: на призыв Анкары о помощи откликнулись более 100 стран мира. В поисково-спасательных работах участвовало более 10 тыс. человек из почти 90 стран.