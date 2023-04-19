Суд в Иране вынес приговоры военнослужащим, виновным в гибели пассажирского самолета «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который вылетал из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Как сообщает государственное иранское издание Pars Today со ссылкой на судебный портал Mizan, «рассмотрение этого дела было одним из самых важных, чувствительных и сложных юридических процессов за последние несколько лет».

Имена подсудимых не разглашаются, но известно, что самый суровый приговор составил 13 лет. Столько получил командир ракетной системы, который выпустил две ракеты в самолет «в нарушение приказа командного центра». Утверждается, что он сделал это «из-за незнания ситуации и ложного убеждения, что обнаруженная цель враждебна». Кроме командира в тюрьму отправятся еще девять человек – это персонал поста ПВО. Однако для них наказание будет не таким строгим – до трех лет заключения.

Трагедия с Boeing 737, выполнявшим рейс Тегеран-Киев произошла 8 января 2020 года. Число погибших составило 176 человек, большинство из которых – граждане Ирана и Канады. Украинцев же на борту было всего 11 – двое пассажиров и девять членов экипажа.

Приговор не стал сенсацией – буквально на третий день после гибели самолета тогдашний глава МИД Ирана Джавад Зариф признал, что к катастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США». Дипломат имел в виду американскую операцию по ликвидации иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Он был убит на территории Ирака 3 января 2020 года, из-за чего вооруженные силы Ирана и особенно Корпус стражей исламской революции (КСИР) находились в повышенной боевой готовности.

Политическая конъюнктура сыграла свою роль и сейчас. Дело в том, что Киев обвиняет Иран в тайных поставках Москве беспилотников-камикадзе Shahed, которые, как утверждает украинская разведка, используются Россией под маркой «Герань». Это широко обсуждалось осенью 2022 года, когда российские войска активно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, однако ни Тегеран, ни Москва так и не признали существование сделки.

Как утверждал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, представители Ирана и Украины даже встречались на территории неназванной третьей страны, чтобы обсудить этот вопрос, но Киев, якобы, так и не предоставил твердых доказательств, что беспилотники именно иранского производства.

Тем не менее, эти обвинения стали поворотной точкой в отношениях Киева и Тегерана – после них глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений. «С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – заявил Кулеба еще 18 октября 2022 года.

Еще в ноябре специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх говорил в интервью, что Иран пытается избежать окончательного разрыва отношений. «В прошлом (то есть 2021 – TRT на русском) году у нас было более 700 миллионов долларов товарооборота», – отмечал эксперт.

Терять доход, особенно в условиях войны, не хотел бы и Киев, однако украинские власти считают поведение Ирана категорически неприемлемым. «Мы не воспринимаем тезисы иранской стороны, что военно-техническое сотрудничество с Россией имеет исторические корни и продолжает развиваться. Мы не можем жертвовать нашей национальной безопасностью только ради того, чтобы иметь постоянные торговые отношения с Ираном. Поэтому Тегеран предупрежден», – пояснил украинский дипломат.

Впрочем, с тех пор эта угроза так и не была реализована. По крайней мере на сайте посольства Украины в Киеве есть свежие публикации о порядке выдачи виз, а как минимум 30 января 2023 года временный поверенный в делах Украины в Иране вызывался в МИД страны – то есть дипмиссия продолжает работать.

Это позволяет предположить, что на окончательное решение Киева, разрывать отношения с Тегераном или попытаться их сохранить, может повлиять приговор. Однако, судя по заявлениям Киева, доверия он не вызывает – там хотели бы, чтобы к делу были привлечены зарубежные специалисты. Иран, в свою очередь с первых дней после катастрофы настаивал, что попытается во всем разобраться сам. Это вполне объяснимо, ведь иначе иностранных специалистов придется посвящаться в весьма чувствительные вопросы – как устроено ПВО страны, которая постоянно ждет удара.

«Иранские власти делают все для того, чтобы скрыть виновных в трагедии, – заявил украинскому телеканалу ТСН заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. – Не согласилась на вовлечение третьей стороны в расследование, не раскрывает лиц осужденных, просто сказала, что есть 10 человек».

Вместо этого Киев, как и три западные страны, чьи граждане погибли в катастрофе (Великобритания, Германия и Швеция), делают ставку на международный арбитраж, который инициировали в декабре 2022 года на основании Монреальской декларации. Согласно ней, если Иран не согласится на рассмотрение дела в течение шести месяцев (то есть до июня), каждая из стран-истцов может обратиться в Международный суд ООН. Однако, даже если этот процесс получит развитие, результатов, вероятнее всего, придется ждать еще несколько лет.

«У Ирана и Украины большая история сотрудничества. Еще во времена президентства Леонида Кучмы Украина продала Ирану крылатые ракеты, которые, кстати, могли нести и ядерную боеголовку, что вызвало скандал. При Януковиче было сотрудничество по атомной энергетике и самолетостроению, при Порошенко и Зеленском Иран был важным торговом партнером Украины. Экономические связи не прервались даже в 2018 году, когда американцы ужесточили санкции, – напомнил TRT на русском украинский политический аналитик, автор Фонда Карнеги за международный мир Константин Скоркин. – Да, особого желания рвать отношения с Ираном нет, но поставки дронов для российской армии – нетерпимая ситуация. Приговор по сбитому самолету может быть сигналом для Украины, но смысл его не очень ясен. Если бы это произошло в 2021, это одно дело, но сейчас, с учетом безнадежно испорченных отношений, я не вижу в этом особого смысла».

«Мне кажется, никакой связи между вынесенным приговором и отношениями с Украиной нет, – сказала TRT на русском доцент Ноттингемского университета в Малайзии, иранист Юлия Рокнифард. – Основную ставку Иран все равно сделал на Россию. К тому же практически все внимание иранских властей сейчас сконцентрировано на безопасности перед лицом протестов. Для сравнения – от задержания до казни участников протестов прошло всего три недели, а здесь расследование шло три года. Вынесение приговора означает лишь то, что Иран хотел бы закрыть для себя этот вопрос».