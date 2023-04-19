Ситуация в Судане обострилась 15 апреля из-за разногласий между двумя главными военачальниками страны — командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР или спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (его еще называют Хамидти или Хемедти). Их спор вылился в беспрецедентную битву за контроль над богатой ресурсами страной, где проживает более 46 млн человек.

В столице страны Хартуме и городе Омдурмане, а также возле военной базы в городе Мерове начались столкновения между двумя военными структурами. По последним данным Комитета врачей Судана, в результате боев погибли около 100 мирных граждан, ВОЗ сообщает более чем о тысяче пострадавших.

Готовы ли стороны к перемирию?

Оба военачальника, каждый с десятками тысяч военнослужащих в одном только Хартуме, пока так и не смогли договориться о мирных переговорах или режиме прекращения огня, несмотря на растущее глобальное дипломатическое давление.

ООН призвала открыть гуманитарные коридоры для эвакуации раненых и оказания медицинской помощи, 16 апреля армия Судана согласилась с предложением ООН. Коридоры должны были работать по три часа ежедневно. СБР также сообщили, что готовы соблюдать ежедневную гуманитарную паузу в течение четырех часов. Пока в реальности ни одна из сторон свои обещания не выполнила.

18 апреля силы Хамидти объявили о готовности ответить на международные призывы и на сутки прекратить огонь, чтобы открыть гуманитарные коридоры. Однако в армии Судана заявили, что «‎не слышали ничего об этом предложении»‎. Комитет врачей страны заявил, что он все еще не может эвакуировать раненых и предоставить им необходимую медицинскую помощь.

Как соперничество дошло до кровопролития?

Конфликт аль-Бурхана и Хамидти — это результат борьбы за власть между двумя соперничающими генералами. В октябре 2021 года военные совместно организовали переворот, положивший конец хрупкому переходу к гражданскому управлению страной, начавшемуся после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году. Вооруженные силы Судана и СБР подписали предварительную сделку о распределении власти в декабре прошлого года, но окончательного соглашения стороны достичь так и не смогли из-за растущей напряженности и недоверия.

Главная причина спора — вопрос о будущей интеграции СБР в вооруженные силы. Стороны никак не могут определиться, кто из военачальников получит контроль над истребителями и оружием страны. Аль-Бурхан, кадровый военный из северного Судана, поднявшийся по служебной лестнице за три десятилетия правления ныне находящегося в тюрьме аль-Башира, занял высшую должность в стране — главы Суверенного совета. Хамидти, выходец из арабского племени ризейгат, жившего в Дарфуре и занимавшегося разведением верблюдов, получил полномочия второго лица в государстве — он стал заместителем аль-Бурхана в совете.

Независимый исследователь и политолог Хамид Халафаллах в беседе с TRT отмечает: это был всего лишь «брак по расчету». Раскол между двумя генералами усилился, когда Хамидти назвал переворот «ошибкой», которая не привела к переменам и укрепила остатки режима аль-Башира.

Алан Босуэлл, директор центра по изучению стран Африканского Рога в Международной кризисной группе, уточняет: Хамидти увидел в возможном соглашении о демократическом переходе возможность стать «более автономным от вооруженных сил» и реализовать «очень большие политические амбиции». Смена власти усилила напряженность между Бурханом и Хамидти и привела к вооруженному конфликту, а не к горячим дебатам за столом, констатирует Холуд Хайр, основатель хартумского аналитического центра Confluence Advisory.

Что представляют Силы быстрого реагирования?

СБР — по сути спецназ — были созданы в Судане в 2013 году из членов военизированной группировки «Джанджавид». Их обвиняют в совершении военных преступлений против неарабских этнических меньшинств в западной части региона Дарфур.

СБР, как хорошо вооруженное ополчение, было задействовано вместе с регулярными суданскими силами в ходе гражданской войны в Йемене в 2015 году в составе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это помогло повысить авторитет Хамидти за рубежом.

По мнению экспертов, силы Хамидти также были задействованы в конфликте в соседней Ливии. СБР обвиняют в других зверствах, в частности, в жестоком подавлении демократических протестов в Судане после свержения аль-Башира. В результате насильственного разгона сидячей забастовки в Хартуме в июне 2019 года погибло не менее 128 человек. «С 2019 года СБР продолжает укрепляться», — отмечает Босуэлл.

Иностранные игроки и ресурсы под угрозой

Во время правления Омара аль-Башира доминирующей силой в Судане была Россия: она заключила сделку с властями страны на строительство пункта технического обслуживания российского ВМФ в Порт-Судане на берегу Красного моря.

После свержения аль-Башира в 2021 году, США и европейские страны начали конкурировать с Россией за влияние в Судане. Страна богата природными ресурсами, в том числе золотом, но погрязла в гражданских конфликтах и военных переворотах. В Судане также присутствуют российские наемники из ЧВК «‎‎Вагнер».

Кроме того, суданские военные и СБР имеют тесные связи с Саудовской Аравией и ОАЭ. Военные под началом аль-Бурхана контролируют большую часть экономики страны, в то время как СБР управляет крупными районами добычи золота — ключевым источником дохода в Судане.

Египет также имеет тесные связи с суданской армией, военные двух стран регулярно проводят совместные учения. Аналитики предполагают, что Хамидти попытается обелить репутацию своих военизированных формирований, которые унаследовали печальную славу «‎Джанджавида»‎, творившего зверства в Дарфуре.

Что дальше?

По мнению экспертов, конфликт между двумя военачальниками — это экзистенциальная борьба за власть. Оба рассматривают конфликт как игру с нулевой суммой. Чем дольше они сражаются на городских улицах, тем выше будут потери среди гражданского населения и тем дольше победителю в этом споре придется восстанавливать экономику страны.

«Обе стороны достаточно сильны, потому любая война между ними будет чрезвычайно дорогостоящей, смертоносной и долгой», — уточняет Босуэлл. Он отмечает: даже в случае частичной победы любой из сторон в Хартуме «война будет продолжаться в других частях страны» и может расколоть Судан.