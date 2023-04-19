Пожар в больнице Пекина: люди по простыням спускаются из окон

По меньшей мере 29 человек погибли при пожаре в больнице Чанфэн в Пекине. На видео, которое попало в сеть, пациенты пытаются спуститься с верхних этажей с помощью простыней или сидят на кондиционерах. Возгорание произошло 18 апреля около 12:57 по пекинскому времени. #trtнарусском #пожар #пекин #китай #чанфэн #спасение #пожарвПекине #трагедия #спасениежизней #новости #катастрофа #BeijingHospitalFire #ChinaHospitalFire #FireSafety #EmergencyEvacuation #PatientSafety #BreakingNews #trtrussian