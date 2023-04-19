ПОЛИТИКА
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Пожар в больнице Пекина: люди по простыням спускаются из окон
По меньшей мере 29 человек погибли при пожаре в больнице Чанфэн в Пекине. На видео, которое попало в сеть, пациенты пытаются спуститься с верхних этажей с помощью простыней или сидят на кондиционерах. Возгорание произошло 18 апреля около 12:57 по пекинскому времени. #trtнарусском #пожар #пекин #китай #чанфэн #спасение #пожарвПекине #трагедия #спасениежизней #новости #катастрофа #BeijingHospitalFire #ChinaHospitalFire #FireSafety #EmergencyEvacuation #PatientSafety #BreakingNews #trtrussian
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19 апреля 2023 г.
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