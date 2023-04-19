ПОЛИТИКА
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В Великобритании 61-летний работник магазина задержал серийного грабителя
61-летний Найл Стреникс стал настоящим героем в городе Лидс после того, как 17 апреля полиция Западного Йоркшира поделилась кадрами с камеры видеонаблюдения в местном магазине, на которых он пытается задержать грабителя. Позже оказалось, что в тот самый день вор совершил 13 преступлений в течение примерно 20 минут. Полиция выразила благодарность смелому работнику магазина. #trtнарусском #великобритания #герой #грабитель #ограбление #трт #новости #shorts
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19 апреля 2023 г.
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