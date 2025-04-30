Анкара не передавала оружие Исламабаду, несмотря на сообщения ряда медиа о якобы состоявшихся поставках в условиях обострения между Индией и Пакистаном. Об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции, комментируя информацию, опубликованную в ряде турецких и международных изданий.

По их словам, появившиеся утверждения о «шести самолетах с оружием», направленных из Турции в Пакистан, не соответствуют действительности. В действительности, как уточнили в Минобороны, речь шла об одном транспортном самолете, совершившем промежуточную посадку на пакистанской территории лишь для дозаправки, после чего он продолжил полет по заранее утвержденному маршруту.

«Просим не придавать значения спекулятивным сообщениям, не основанным на заявлениях официальных лиц и ведомств», — подчеркнули представители турецких военных.

При этом Минобороны Турции выразило серьезную обеспокоенность растущей напряженностью между двумя ядерными державами Южной Азии. Анкара официально следит за развитием кризиса с тревогой и призывает Индию «воздерживаться от шагов, способных усилить эскалацию». Особо подчеркивается необходимость соблюдения международного права и дипломатических каналов как единственного допустимого способа разрешения противоречий.

Турецкие военные также выразили поддержку Пакистану, назвав его «братской страной» и заявив о понимании его законных опасений в сфере безопасности. Источники отметили, что Анкара выступает за мирное разрешение кризиса и призывает международное сообщество играть конструктивную роль в предотвращении конфликта.

«Турция и впредь будет решительно противостоять любым провокациям, способным дестабилизировать Южную Азию, и продолжит прилагать усилия для обеспечения мира и безопасности в регионе», — подытожили в Минобороны.

Кроме того источники в Минобороны подчеркнули: Анкара не признает никаких форм автономии или децентрализации на территории Сирии. Турция считает подобные инициативы угрозой суверенитету и территориальной целостности страны, равно как и региональной стабильности.

В ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с ростом антитурецкой риторики и провокаций со стороны Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК). Минобороны вновь подтвердило, что Турция, как страна-гарант, будет защищать права и безопасность турок-киприотов в соответствии с международными обязательствами.

Министерство подтвердило, что 28 апреля в Анкаре прошла встреча турецко-американской высокоуровневой группы по вопросам обороны. Стороны обсудили пути углубления сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, подтвердив стремление к укреплению стратегического партнерства. Следующее заседание этого формата запланировано на следующий год — уже в США.