Запрет на импорт украинского зерна парализовал границы Польши

Многокилометровая пробка большегрузов скопилась на границе Украины с Польшей. Это связано с запретом на импорт украинского продовольствия, введенный Польшей и Венгрией 15 апреля. К ним обещает присоединиться Словакия, аналогичную инициативу рассматривают и страны Центральной Европы. Разрядит ли ситуацию на границе снятый накануне Польшей запрет на транзит зерна из Украины? #trtнарусском #зерно #украина #запретнаимпорт #украинскоезерно #польша #венгрия #словакия #ес #трт #новости #импорт