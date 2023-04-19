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Запрет на импорт украинского зерна парализовал границы Польши
Многокилометровая пробка большегрузов скопилась на границе Украины с Польшей. Это связано с запретом на импорт украинского продовольствия, введенный Польшей и Венгрией 15 апреля. К ним обещает присоединиться Словакия, аналогичную инициативу рассматривают и страны Центральной Европы. Разрядит ли ситуацию на границе снятый накануне Польшей запрет на транзит зерна из Украины? #trtнарусском #зерно #украина #запретнаимпорт #украинскоезерно #польша #венгрия #словакия #ес #трт #новости #импорт
Запрет на импорт украинского зерна парализовал границы Польши / Others
19 апреля 2023 г.
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