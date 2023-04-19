Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля признал территориальную целостность Азербайджана, это подразумевает признание суверенитета Баку над Карабахом.

Выступая во вторник в парламенте, политик отметил: «Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана», и призвал к подписанию мирного договора с соседним государством «без двусмысленностей и ловушек». Взамен, сказал он, Баку должен признать территорию Армении в границах советской эпохи.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий сегодня и когда-либо, — уточнил премьер. — Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР Республикой Армения».

Этот шаг фактически означает признание азербайджанского суверенитета над Карабахом, спустя два с половиной года после кровопролитной 44-дневной войны в регионе. Карабах входил в Азербайджанскую ССР. После распада Советского Союза регион был признан частью Азербайджана. Но по итогам первой карабахской войны в 1994 году восемь азербайджанских областей Карабаха были оккупированы Армении.

По итогам 44-дневной Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан вернул себе контроль над восемью областями Карабаха, оккупированными Арменией. В ноябре того года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трёхстороннее соглашение, положившее конец войне и закрепившее курс на мирный договор и разблокировку транспортных коммуникаций в регионе. Азербайджан считает регион Карабахским экономическим районом.

Никол Пашинян 18 апреля уточнил, что Армения подписала Мадридские принципы, предложенные Минской группой ОБСЕ, а значит де-факто уже признала Карабах частью Азербайджана. Хотя еще в сентябре 2022 года премьер Пашинян отрицал, что он был готов признать границы Азербайджана, после того как на улицах Еревана вспыхнули массовые протесты.

Реакция Баку

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Ереван официально заявил, что Карабах — это Азербайджан.

Он уточнил: с 2021 года позиция Еревана значительно изменилась, теперь руководство Армении «в принципе согласно с азербайджанским подходом».

«Потому что другого варианта нет. Именно поэтому Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года. То есть согласилась с тем, что границы между Азербайджаном и Арменией должны быть определены на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года», — заявил Алиев.

При этом он подчеркнул, что «Карабах – внутреннее дело» Азербайджана. Он также призвал армян, которые проживают в Карабахском регионе, принять гражданство Азербайджана либо переехать.

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания», — заявил Алиев в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, в этом вопросе жителям региона предлагаются «все демократические основы».

Издание Politico цитирует высокопоставленного азербайджанского чиновника, который заявил: Баку приветствует последние комментарии из Еревана. «Мы надеемся, что Пашинян готов подписать соглашение, которое включает в себя все, что он сказал… включая вывод войск [из Карабаха]». Армения отрицает, что поддерживает военное присутствие в регионе.