ПОЛИТИКА
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Турция готова к использованию черноморского газа
20 апреля турецкий газ поступит в национальную газораспределительную систему. На первом этапе на месторождении Сакарья будет добываться до 10 млн кубометров газа ежедневно. В 2028 году эта цифра возрастет до 60 млн кубометров в день. Накануне черноморский газ из месторождения Сакарья по трубопроводу поступил на газоперерабатывающий завод Фильос в Зонгулдаке. #trtнарусском #турция #зонгулдак #газ #сакарья #природныйгаз #черноморскийгаз #трт #новости #турция2023
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19 апреля 2023 г.
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