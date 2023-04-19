Турция готова к использованию черноморского газа

20 апреля турецкий газ поступит в национальную газораспределительную систему. На первом этапе на месторождении Сакарья будет добываться до 10 млн кубометров газа ежедневно. В 2028 году эта цифра возрастет до 60 млн кубометров в день. Накануне черноморский газ из месторождения Сакарья по трубопроводу поступил на газоперерабатывающий завод Фильос в Зонгулдаке. #trtнарусском #турция #зонгулдак #газ #сакарья #природныйгаз #черноморскийгаз #трт #новости #турция2023