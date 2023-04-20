ПОЛИТИКА
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Альпинист в знак протеста против пенсионной реформы поднялся на небоскреб без страховки
Французский альпинист Ален Робер, известный во всем мире как человек-паук, поднялся на 38-этажный небоскреб без страховки в знак протеста против пенсионной реформы. #trtнарусском #франция #человекпаук #протест #аленробер #пенсионнаяреформа #альпинизм #небоскреб #экстрим #спорт #безстраховки #высота #париж #альпинист #безкомментариев #AlainRobert #Spiderman #protest #climbing #skyscraper #risktaking #daredevil #activism #france #shorts #trtrussian
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20 апреля 2023 г.
Истории
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