Верховный суд Узбекистана реабилитировал 208 узбекистанцев, репрессированных в 1930-1931 годах. Об этом сообщает пресс-служба суда. Граждане были полностью оправданы по статье 83 («Основания для реабилитации») Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Среди оправданных — уроженцы Ферганской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей Узбекистана. Полный список имен опубликован на сайте Верховного суда.

31 августа 2021 года президент страны Шавкат Мирзиёев заявил, что жертвами советских репрессий стали лучшие представители узбекского народа.

«Репрессированы были руководители, ученые, писатели, врачи, педагоги с большим потенциалом. Это были лучшие представители нашего народа. Старый режим не нуждался в интеллектуалах, которые открыли бы глаза нации и представили бы ей свою идентичность. Их вина в том, что они были великими», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент распорядился создать рабочую группу для рассмотрения старых уголовных дел для изучения ‎наследия репрессированных и дополнительных мерах по увековечиванию их памяти.

«Благодаря этой масштабной работе за последние годы реабилитированы и оправданы 408 узбекистанцев, репрессированных в советское время», — уточняет пресс-служба суда.

В августе 2021 года Узбекистан реабилитировал более 100 человек, включая курбаши Ибрагимбека — его считали лидером басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В декабре 2022 года Верховный суд также оправдал 173 узбекистанцев, репрессированных в советские годы.

31 августа в Узбекистане отмечается День памяти жертв репрессий. По официальным данным, свыше 100 тысяч граждан страны подверглись преследованиям в 1930-1950 годы. Было расстреляно 13 тысяч человек, высланы из страны несколько тысяч представителей национальной интеллигенции.