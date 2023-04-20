Администрация президента США Джо Байдена 19 апреля объявила об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $325 млн, говорится в сообщении Пентагона. Вашингтон поставит Киеву дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, современные ракеты и противотанковые мины.
Это уже 36-й пакет безопасности для Украины после начала войны в феврале 2022 года. За это время США выделили украинскому правительству более $35,4 млрд военной помощи. Если считать с 2014 года, то объем поставок со стороны США превышает $38,3 млрд.
«Этот пакет помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных [Украине] американских HIMARS и артиллерийских снарядов, а также противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства материально-технического обеспечения и техническое обслуживание, необходимое для укрепления защитников Украины на поле боя», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
HIMARS — это мобильная ракетная установка, которая может оперативно запустить сразу несколько управляемых ракет. Снаряды, поставленные Украине, имеют дальность действия до 80 км. Как отмечает агентство Reuters, украинские силы «добились больших успехов, используя их для поражения российских позиций».
«Россия может закончить войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут оставаться едиными с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнул Блинкен.
Помимо боеприпасов HIMARS, в комплект входят артиллерийские выстрелы; ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые мины; оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней, а также более 9 млн патронов для стрелкового оружия, говорится в сообщении Пентагона.
Пакет будет финансироваться за счет президентских указов в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA)— они разрешают президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.
Ранее TRT на русском сообщал, что США отказываются от поставок Украине вооружений по программе ленд-лиза. Президент США Джо Байден еще в мае 2022 года одобрил программу поставок Украине американских вооружений по ленд-лизу, то есть с отсроченной оплатой. Однако Вашингтон до сих пор не начал реализацию этой программы — Белый дом планирует передавать оружие Киеву на безвозмездной основе, чтобы не накладывать на Киев денежные обязательства.
Как пишет Politico со ссылкой на источники, администрация Байдена рассматривает возможность использования ленд-лиза в будущем, если Республиканская партия попытается заблокировать поставки. Сейчас же США поставляют оружие в рамках иных полномочий, одобренных Конгрессом. Politico приводит слова помощника одного из конгрессменов-демократов, который отметил: к ленд-лизу перейдут, если текущий двухпартийный консенсус будет нарушен.
19 апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли системы противовоздушной обороны из США, Нидерландов и Германии. В декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года о планах поставок этого вооружения сообщали в Германии и Нидерландах. В начале марта The Financial Times со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова писала, что Украина получила один из комплексов Patriot и готовит его к эксплуатации.
Ресурсы союзников ограничены
17 апреля замминистра обороны США Колин Каль уточнил: ресурсы Штатов для оказания Украине военной помощи «экстраординарные», однако они ограничены. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не безграничен», — заявил политик изданию Foreign Policy.
Выделенные Украине в марте и апреле пакеты военной помощи станут последними американскими поставками боеприпасов перед обещанным контрнаступлением, сообщила 13 апреля газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.
Собеседник издания отметил: поставки станут «последним отчаянным усилием», поскольку союзники Украины не успевают производить столько боеприпасов, чтобы удовлетворить расход на фронте. «У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», — уточняет газета.
В весенние пакеты американской помощи на сумму $350 млн и $2,6 млрд вошли: боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм и др.
19 апреля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что вооруженные силы страны начали контрнаступление против России на четырех направлениях, продолжая также бои за стратегически важный город Бахмут на востоке страны.