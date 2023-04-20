Администрация президента США Джо Байдена 19 апреля объявила об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $325 млн, говорится в сообщении Пентагона. Вашингтон поставит Киеву дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, современные ракеты и противотанковые мины.

Это уже 36-й пакет безопасности для Украины после начала войны в феврале 2022 года. За это время США выделили украинскому правительству более $35,4 млрд военной помощи. Если считать с 2014 года, то объем поставок со стороны США превышает $38,3 млрд.

«Этот пакет помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных [Украине] американских HIMARS и артиллерийских снарядов, а также противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства материально-технического обеспечения и техническое обслуживание, необходимое для укрепления защитников Украины на поле боя», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

HIMARS — это мобильная ракетная установка, которая может оперативно запустить сразу несколько управляемых ракет. Снаряды, поставленные Украине, имеют дальность действия до 80 км. Как отмечает агентство Reuters, украинские силы «‎добились больших успехов, используя их для поражения российских позиций»‎.

«Россия может закончить войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут оставаться едиными с Украиной столько, сколько потребуется», — подчеркнул Блинкен.

Помимо боеприпасов HIMARS, в комплект входят артиллерийские выстрелы; ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые мины; оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней, а также более 9 млн патронов для стрелкового оружия, говорится в сообщении Пентагона.

Пакет будет финансироваться за счет президентских указов в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA)— они разрешают президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Ранее TRT на русском сообщал, что США отказываются от поставок Украине вооружений по программе ленд-лиза. Президент США Джо Байден еще в мае 2022 года одобрил программу поставок Украине американских вооружений по ленд-лизу, то есть с отсроченной оплатой. Однако Вашингтон до сих пор не начал реализацию этой программы — Белый дом планирует передавать оружие Киеву на безвозмездной основе, чтобы не накладывать на Киев денежные обязательства.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, администрация Байдена рассматривает возможность использования ленд-лиза в будущем, если Республиканская партия попытается заблокировать поставки. Сейчас же США поставляют оружие в рамках иных полномочий, одобренных Конгрессом. Politico приводит слова помощника одного из конгрессменов-демократов, который отметил: к ленд-лизу перейдут, если текущий двухпартийный консенсус будет нарушен.

19 апреля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли системы противовоздушной обороны из США, Нидерландов и Германии. В декабре 2022 года США анонсировали передачу Украине ЗРК Patriot. В январе 2023 года о планах поставок этого вооружения сообщали в Германии и Нидерландах. В начале марта The Financial Times со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова писала, что Украина получила один из комплексов Patriot и готовит его к эксплуатации.

Ресурсы союзников ограничены

17 апреля замминистра обороны США Колин Каль уточнил: ресурсы Штатов для оказания Украине военной помощи «экстраординарные», однако они ограничены. «Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не безграничен», — заявил политик изданию Foreign Policy.

Выделенные Украине в марте и апреле пакеты военной помощи станут последними американскими поставками боеприпасов перед обещанным контрнаступлением, сообщила 13 апреля газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона.

Собеседник издания отметил: поставки станут «последним отчаянным усилием», поскольку союзники Украины не успевают производить столько боеприпасов, чтобы удовлетворить расход на фронте. «У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», — уточняет газета.

В весенние пакеты американской помощи на сумму $350 млн и $2,6 млрд вошли: боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм и др.

19 апреля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что вооруженные силы страны начали контрнаступление против России на четырех направлениях, продолжая также бои за стратегически важный город Бахмут на востоке страны.