ПОЛИТИКА
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Как выглядит историческая Новая мечеть Стамбула после реконструкции
Историческую Новую мечеть Стамбула Йени-Джами сняли с высоты птичьего полета. Мечеть, расположенная у пролива Золотой рог рядом с Галатским мостом, является одной из известных архитектурных достопримечательностей Стамбула. Ее строительство началось в 1597 году и было завершено в 1663 году. Последние шесть лет она находилась на реконструкции. #trtнарусском #турция #мечеть #новаямечеть #йениджами #архитектура #стамбул #трт #новости
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21 апреля 2023 г.
Истории
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