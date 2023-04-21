Как выглядит историческая Новая мечеть Стамбула после реконструкции

Историческую Новую мечеть Стамбула Йени-Джами сняли с высоты птичьего полета. Мечеть, расположенная у пролива Золотой рог рядом с Галатским мостом, является одной из известных архитектурных достопримечательностей Стамбула. Ее строительство началось в 1597 году и было завершено в 1663 году. Последние шесть лет она находилась на реконструкции. #trtнарусском #турция #мечеть #новаямечеть #йениджами #архитектура #стамбул #трт #новости