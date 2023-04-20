По меньшей мере 90 человек погибли в давке в Йемене

В столице Йемена раздача денег обернулась смертельной давкой. По меньшей мере 90 человек погибли. Пострадали более 150. Сотни людей собрались в местной школе, чтобы получить по 9 долларов на человека.Сообщается, что в разгар акции кто-то из организаторов выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу. Началась паника, которая и обернулась трагедией. Организаторы выдачи денег арестованы. #trtнарусском #йемен #давка #трагедия #жертвы #деньги #трт #новости