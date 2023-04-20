ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
По меньшей мере 90 человек погибли в давке в Йемене
В столице Йемена раздача денег обернулась смертельной давкой. По меньшей мере 90 человек погибли. Пострадали более 150. Сотни людей собрались в местной школе, чтобы получить по 9 долларов на человека.Сообщается, что в разгар акции кто-то из организаторов выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу. Началась паника, которая и обернулась трагедией. Организаторы выдачи денег арестованы. #trtнарусском #йемен #давка #трагедия #жертвы #деньги #трт #новости
trtrussian / Others
20 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us