ПОЛИТИКА
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Беспилотный морской катер МIR успешно запустил торпеду
Беспилотный морской катер (USV) MIR успешно прошел испытания по запуску легких торпед. Надводный беспилотник создан Управлением оборонной промышленности Турции и компанией ASELSAN в первую очередь для противолодочной обороны. Также MIR планируют применять для разведки, наблюдения, защиты критически важных объектов и плавучих платформ. #trtнарусском #турция #MIR #бмк #торпеда #USV #корабль #беспилотник #катер #трт #новости
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22 апреля 2023 г.
Истории
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