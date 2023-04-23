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Мечеть Султан Ахмет распахнула двери после 5-летней реставрации
Мечеть «Султан Ахмет» в Стамбуле, которую также называют «Голубой мечетью», полностью открылась в минувшую пятницу после пятилетней реставрации. Мечеть, названная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «одним из самых важных символов Стамбула», приняла верующих на праздничную молитву по случаю завершения священного месяца Рамадан. #trtнарусском #султанахмет #мечеть #символТурции #стамбул #турция #трт #новости
султанахмет / Others
23 апреля 2023 г.
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