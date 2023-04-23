23 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Турецкий вертолет GÖKBEY испытали с отечественным двигателем
Многоцелевой турецкий вертолет T625 GÖKBEY испытали с первым отечественным турбовальным вертолетным двигателем TS1400, разработанным и изготовленным TUSAŞ Motor Industries AŞ (TEI). При общей взлетной массе 6 тн, вместимости 12 пассажиров, максимальной скорости 306 км/час, высоте полета в 6 км, GÖKBEY может находиться в воздухе 3 часа 48 минут. #trtнарусском #турция #gokbey #вертолет #T625 #производствотурция #военные #трт #новости
Турецкий вертолет GÖKBEY испытали с отечественным двигателем / Others
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