Авианосец TCG Anadolu отплыл в Стамбульский пролив

Крупнейший турецкий военный корабль TCG Anadolu по приказу министра обороны Турции Хулуси Акара вышел из порта Сарайбурну, чтобы пройти через Стамбульский пролив. Авианосец, заступивший на дежурство в ВМС Турции 10 апреля, был доступен для посетителей всю прошлую неделю. Сегодня жители Стамбула пришли к причалу, чтобы проводить корабль. #trtнарусском #TCGAnadolu #авианосец #корабль #ВМСТурции #турция #армия #обороны #Стамбул #пролив #Акар #TRTRussian #судно #турецкий #военныйкорабль