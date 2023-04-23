ПОЛИТИКА
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Авианосец TCG Anadolu отплыл в Стамбульский пролив
Крупнейший турецкий военный корабль TCG Anadolu по приказу министра обороны Турции Хулуси Акара вышел из порта Сарайбурну, чтобы пройти через Стамбульский пролив. Авианосец, заступивший на дежурство в ВМС Турции 10 апреля, был доступен для посетителей всю прошлую неделю. Сегодня жители Стамбула пришли к причалу, чтобы проводить корабль. #trtнарусском #TCGAnadolu #авианосец #корабль #ВМСТурции #турция #армия #обороны #Стамбул #пролив #Акар #TRTRussian #судно #турецкий #военныйкорабль
Авианосец TCG Anadolu отплыл в Стамбульский пролив / Others
23 апреля 2023 г.
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